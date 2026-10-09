Tramvia a Campo di Marte, associazioni ambientaliste: "Fondamentale per Firenze. Al via lavori

"La realizzazione della tramvia a Campo di Marte è fondamentale per completare la rete del trasporto pubblico fiorentino, migliorare la qualità dell'aria e garantire il diritto universale alla mobilità. Un'infrastruttura strategica per la transizione ecologica della città, la cui realizzazione non può continuare a subire ritardi".

Questo è l’appello dell’Alleanza Fiorentina per la Giustizia Ecologica, Sociale e Climatica che tiene anche conto delle criticità ambientali del progetto: “La tutela delle alberature mature è una priorità e riteniamo importante valorizzare i miglioramenti progettuali già in corso, riducendo per quanto possibile gli abbattimenti e garantendo nuove piantumazioni capaci di compensare adeguatamente il patrimonio arboreo perduto,” dichiara l’Alleanza Fiorentina per la Giustizia Ecologica, Sociale e Climatica.

“Chiediamo quindi all'Amministrazione comunale un incontro per illustrare le soluzioni adottate a tutela delle alberature e il piano delle nuove piantumazioni - comprese modalità e cura nel tempo delle stesse - verificando insieme eventuali ulteriori possibilità di salvaguardare gli alberi esistenti, laddove tecnicamente fattibili e senza compromettere i tempi di realizzazione dell'opera. L'esperienza di piazza Beccaria dimostra che anche in fase avanzata è possibile migliorare un progetto.”

Secondo l’Allenza la contrapposizione tra verde urbano e tramvia rischia di difendere uno status quo fatto di code, inquinamento atmosferico e spazio pubblico monopolizzato dalle automobili private.

“Firenze ha bisogno di meno automobili, più trasporto pubblico e più alberi" conclude l’Alleanza - La tutela del verde e la mobilità sostenibile devono procedere insieme, non essere messe l'una contro l'altra”

Alleanza Fiorentina per la Giustizia Ecologica, Sociale e Climatica

Comunicato stampa di Associazione Pro CER,Associazione Progetto Firenze, Cittadini PER L’Italia Rinnovabile, EcoFuturo, EcoLobby, Extinction Rebellion Firenze, FIAB Firenze Ciclabile, ISDE Firenze, Legambiente Firenze, WWF Area Fiorentina in nome dell’Alleanza fiorentina per la Giustizia Ecologica, Sociale e Climatica.

Notizie correlate