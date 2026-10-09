Tramvia a Campo di Marte, associazioni ambientaliste: "Fondamentale per Firenze. Al via lavori

Politica e Opinioni Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

"La realizzazione della tramvia a Campo di Marte è fondamentale per completare la rete del trasporto pubblico fiorentino, migliorare la qualità dell'aria e garantire il diritto universale alla mobilità. Un'infrastruttura strategica per la transizione ecologica della città, la cui realizzazione non può continuare a subire ritardi".

Questo è l’appello dell’Alleanza Fiorentina per la Giustizia Ecologica, Sociale e Climatica che tiene anche conto delle criticità ambientali del progetto: “La tutela delle alberature mature è una priorità e riteniamo importante valorizzare i miglioramenti progettuali già in corso, riducendo per quanto possibile gli abbattimenti e garantendo nuove piantumazioni capaci di compensare adeguatamente il patrimonio arboreo perduto,” dichiara l’Alleanza Fiorentina per la Giustizia Ecologica, Sociale e Climatica.

“Chiediamo quindi all'Amministrazione comunale un incontro per illustrare le soluzioni adottate a tutela delle alberature e il piano delle nuove piantumazioni - comprese modalità e cura nel tempo delle stesse - verificando insieme eventuali ulteriori possibilità di salvaguardare gli alberi esistenti, laddove tecnicamente fattibili e senza compromettere i tempi di realizzazione dell'opera. L'esperienza di piazza Beccaria dimostra che anche in fase avanzata è possibile migliorare un progetto.”

Secondo l’Allenza la contrapposizione tra verde urbano e tramvia rischia di difendere uno status quo fatto di code, inquinamento atmosferico e spazio pubblico monopolizzato dalle automobili private.

“Firenze ha bisogno di meno automobili, più trasporto pubblico e più alberi" conclude l’Alleanza - La tutela del verde e la mobilità sostenibile devono procedere insieme, non essere messe l'una contro l'altra”

Alleanza Fiorentina per la Giustizia Ecologica, Sociale e Climatica

Comunicato stampa di Associazione Pro CER,Associazione Progetto Firenze, Cittadini PER L’Italia Rinnovabile, EcoFuturo, EcoLobby, Extinction Rebellion Firenze, FIAB Firenze Ciclabile, ISDE Firenze, Legambiente Firenze, WWF Area Fiorentina in nome dell’Alleanza fiorentina per la Giustizia Ecologica, Sociale e Climatica.

Notizie correlate

Firenze
Economia e Lavoro
8 Ottobre 2026

Effetti carovita e carobenzina: presìdi Fiom-Cgil a Firenze, Scarperia e Pistoia

Per denunciare gli effetti del carovita e del caro benzina sui salari e sulle condizioni di vita delle famiglie, per domani venerdì 9 ottobre lavoratrici e lavoratori di varie Rsu [...]

Firenze
Politica e Opinioni
6 Ottobre 2026

Volantino distribuito a UniFi, Fossi (PD): "Razzista e omofobo"

“Le lezioni dai fascisti anche no. Il volantino distribuito oggi davanti all’Università di Firenze, con i simboli di Identitario e Casaggì, è un concentrato di propaganda razzista e omofoba, disprezzo [...]

Firenze
Politica e Opinioni
6 Ottobre 2026

"Rischiamo di perdere uno spazio sociale queer in centro": l'appello da Firenze

Love My Way, spazio sociale queer nel centro di Firenze in via Ghibellina, rischia di chiudere. Il collettivo che lo gestisce, interamente su base volontaria, ha lanciato una raccolta fondi [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina