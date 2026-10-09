Vaccinazione antinfluenzale, chi ha meno di sessanta anni potrà farla dal 21 ottobre

Si anticipa di venti giorni la possibilità di vaccinarsi contro l’influenza per chi ha tra sette e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici di medicina generale e personale delle aziende sanitarie che hanno iniziato a vaccinare gli ospiti della Rsa.

Il 14 ottobre sarà la volta dei bambini tra sei mesi e sei anni e per sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare del Ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l’11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici (a prescindere dall’età), donne in gravidanza, personale sanitario e socio sanitario (compresi studenti in tirocinio), addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze.

Chi intende vaccinarsi dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Chi prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale riceverà contestualmente anche l’offerta della vaccinazione antinfluenzale, secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza.

“La vaccinazione antinfluenzale – ricordano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla sanità Monia Monni – è uno strumento fondamentale di prevenzione, sia per la protezione individuale sia per ridurre la circolazione del virus e il rischio di complicanze, in particolare nelle persone più fragili”

Fonte: Regione Toscana

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