Vaccinazione antinfluenzale, chi ha meno di sessanta anni potrà farla dal 21 ottobre

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Si anticipa di venti giorni la possibilità di vaccinarsi contro l’influenza per chi ha tra sette e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici di medicina generale e personale delle aziende sanitarie che hanno iniziato a vaccinare gli ospiti della Rsa.

Il 14 ottobre sarà la volta dei bambini tra sei mesi e sei anni e per sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare del Ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l’11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici (a prescindere dall’età), donne in gravidanza, personale sanitario e socio sanitario (compresi studenti in tirocinio), addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e  familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze.

Chi intende vaccinarsi  dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Chi prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale riceverà contestualmente anche l’offerta della vaccinazione antinfluenzale, secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza.

“La vaccinazione antinfluenzale – ricordano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla sanità Monia Monni – è uno strumento fondamentale di prevenzione, sia per la protezione individuale sia per ridurre la circolazione del virus e il rischio di complicanze, in particolare nelle persone più fragili”

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
9 Ottobre 2026

“Siamo tutti suonati!”, la musica come opportunità di inclusione per ragazzi

Offrire ai bambini e ai ragazzi che vivono situazioni di difficoltà economica e sociale un’opportunità educativa e culturale attraverso la musica, creando occasioni di incontro, socializzazione e crescita personale. È [...]

Toscana
Attualità
9 Ottobre 2026

Al via il 1° Concorso Straordinario per reclutare 400 allievi Marescialli laureati

Da oggi è online il concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, in possesso di laurea nelle seguenti aree: scientifica, umanistica, sanitaria o ambientale. Si [...]

Firenze
Attualità
8 Ottobre 2026

Firenze è terza in Italia per numero di alloggi su Airbnb

Firenze è la terza città italiana per presenza di alloggi sulla piattaforma Airbnb: ad agosto 2026 si contavano 13.902 annunci, superiori a quelli di Napoli (11.497) e Venezia (9.042). Ne [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina