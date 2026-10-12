"Clima e futuro, capire oggi per agire domani": il convegno a San Miniato

Giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 18:00, presso Palazzo Grifoni a San Miniato (PI), si terrà un convegno sulle sfide del cambiamento climatico promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato con istituzioni, esperti e ricercatori.

Un appuntamento che vuole offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento e confronto su uno dei temi più importanti e complessi del nostro tempo, mettendo insieme istituzioni, amministratori, mondo della ricerca e competenze scientifiche.

Dopo i saluti istituzionali di Giovanni Urti, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, interverrà il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

A seguire il confronto vedrà la partecipazione di David Barontini, Assessore della Regione Toscana; Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana; Francesco Meneguzzo, Commissario del Consorzio LAMMA Toscana; e Letizia Ravagli, ricercatrice IRPET.

L’incontro nasce dalla volontà della Fondazione di promuovere una riflessione che non si limiti all’emergenza, ma guardi soprattutto alle scelte da compiere per il futuro. Il cambiamento climatico, infatti, non riguarda soltanto l’ambiente: coinvolge direttamente il territorio, l’economia, le infrastrutture, l’agricoltura, le attività produttive e la qualità della vita delle comunità.

"Capire oggi per agire domani" significa quindi affrontare il tema con consapevolezza, mettendo a disposizione dei cittadini informazioni, dati e competenze e trasformandoli in una capacità concreta di programmazione e prevenzione. L’appuntamento di San Miniato rappresenta anche un’occasione per riflettere sulle caratteristiche e sulle fragilità del territorio toscano e sulle strategie che istituzioni e comunità possono mettere in campo per affrontare le trasformazioni in corso.

L’evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti, per partecipare è gradita la prenotazione, effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694.

Fonte: Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

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