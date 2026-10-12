Da Ferragamo un nuovo sistema di monitoraggio per la Psichiatria al Meyer

Ferragamo rinnova il proprio sostegno alla Fondazione Meyer, proseguendo un percorso di collaborazione che negli anni ha dato vita a iniziative concrete a favore della salute e del benessere dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie. Avviata dalla famiglia Ferragamo nel 2020, la collaborazione ha consentito di sostenere importanti progetti di ricerca e di innovazione tecnologica dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Tra questi, l’acquisto di uno spettrometro di massa per il Laboratorio di screening neonatale; il potenziamento della Cardiologia pediatrica attraverso un ecocardiografo di alta gamma e l’aggiornamento della risonanza magnetica; l’acquisizione di un sistema avanzato di imaging intraoperatorio per l’Ortopedia e la Traumatologia pediatrica; e, più recentemente, di un retinografo di ultima generazione per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie oculari, in particolare nei neonati prematuri. In continuità con questo impegno, Ferragamo ha donato all’AOU Meyer IRCCS un avanzato sistema per il monitoraggio dei parametri vitali, destinato alla Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, e ha confermato il proprio sostegno per il prossimo futuro attraverso l’acquisto di un ecografo multidisciplinare di ultima generazione. Il sostegno alla Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e al Servizio di Psicologia ospedaliera pediatrica esprime una particolare attenzione alla salute mentale come parte integrante del benessere dei più giovani. Attraverso questa collaborazione, Ferragamo intende essere al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie anche nei momenti di maggiore fragilità, sostenendo il lavoro dei professionisti che ogni giorno offrono cura, ascolto e accompagnamento. Il nuovo sistema contribuirà a garantire un’assistenza ancora più attenta e tempestiva ai giovani pazienti tra i 10 e i 18 anni ricoverati nel reparto, consentendo il controllo costante delle condizioni cliniche e la rapida rilevazione di eventuali criticità, in particolare nei casi di disturbi alimentari, disregolazione emotiva e autolesionismo. Nel 2025 il reparto ha accolto circa 300 bambini e adolescenti in regime di ricovero e seguito oltre 600 casi in Day Hospital, ai quali si aggiunge l’attività specialistica ambulatoriale. Il sistema comprende una centrale di monitoraggio, una rete dati cablata e wireless, quattro monitor di fascia alta destinati ai trattamenti intensivi e dodici dispositivi wearable per il controllo non invasivo e a distanza dei parametri vitali. “Siamo grati a Ferragamo – spiega Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer – per aver scelto di sostenere la Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e il servizio di Psicologia ospedaliera in un momento particolarmente delicato per la salute mentale dei giovanissimi. E siamo lieti che la maison di moda rinnovi ancora una volta il suo impegno permettendoci di investire su un avanzato sistema di diagnostica”. “Il macchinario che oggi viene donato alla Psichiatria dell’infanzia e adolescenza ci permetterà di monitorare i parametri dei nostri pazienti, rilevando subito eventuali criticità e offrendo cure sempre più sicure ed efficaci. Questo ci consentirà di curare sempre meglio i tanti adolescenti che si rivolgono a noi per risolvere un problema di salute mentale – spiega Federico Gelli, direttore generale dell’Aou Meyer Irccs –. Per il prossimo anno, invece, l’impegno di Ferragamo sarà focalizzato sulla diagnostica, punto di partenza imprescindibile per impostare un corretto percorso terapeutico”. «Il rapporto con la Fondazione Meyer, eccellenza che da Firenze supporta con grande credibilità tanti bambini in Italia e nel mondo - dichiara Leonardo Ferragamo, Presidente di Ferragamo – rappresenta per Ferragamo un impegno che si rinnova nel tempo e nasce dalla volontà di essere concretamente vicini alla comunità e alle nuove generazioni. La salute mentale dei bambini e degli adolescenti merita attenzione, sensibilità e ascolto, così come le famiglie che li accompagnano nei percorsi di cura. Sostenere il lavoro dei professionisti del Meyer significa contribuire a questa attenzione attraverso strumenti concreti, traducendo in azioni quei valori di responsabilità e vicinanza che da sempre appartengono alla nostra cultura aziendale». La collaborazione tra Ferragamo e la Fondazione Meyer si estende inoltre al Servizio di Psicologia ospedaliera pediatrica, che accompagna quotidianamente i piccoli pazienti e le loro famiglie durante il percorso di cura. Le otto psicologhe del Servizio hanno preso in carico, nell’ultimo anno, quasi novemila bambini e adolescenti, attraverso colloqui clinici durante il ricovero e attività ambulatoriali. L’obiettivo è prevenire o ridurre le conseguenze psicologiche legate alla malattia e all’ospedalizzazione, offrendo un sostegno che si estende anche alle famiglie durante e dopo il percorso di cura.

Le otto psicologhe del Servizio hanno preso in carico, nell’ultimo anno, quasi novemila bambini e adolescenti, attraverso colloqui clinici durante il ricovero e attività ambulatoriali. L’obiettivo è prevenire o ridurre le conseguenze psicologiche legate alla malattia e all’ospedalizzazione, offrendo un sostegno che si estende anche alle famiglie durante e dopo il percorso di cura. Guardando al futuro, Ferragamo ha inoltre confermato il proprio sostegno alla Fondazione Meyer attraverso l’impegno per l’acquisto di un ecografo multidisciplinare di alta fascia. La tecnologia di ultima generazione consentirà di effettuare esami diagnostici tempestivi, accurati e non invasivi, senza l’impiego di radiazioni, contribuendo ulteriormente alla qualità dell’assistenza offerta ai giovani pazienti.

Fonte: Meyer - Ufficio stampa

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