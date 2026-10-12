Del Piano alla prima in casa: "Felice di essere all'Use Rosa Scotti"

Per essere la prima volta in casa si è presentata decisamente bene: 19 punti, miglior marcatrice della squadra, conditi da 12 rimbalzi e con un bel 23 di valutazione. Alice Del Piano si è presa la ribalta nella sfida fra Use Rosa Scotti ed Alghero. La neo-diciottenne nativa di Pozzuoli, considerata una delle giovani promesse più interessanti della pallacanestro femminile italiana e non a caso da tempo nel giro delle selezioni azzurre, si è calata bene nella nuova realtà. “La decisione di venire a Empoli l’ho pensata molto – spiega – poi ho scelto l’Use Rosa grazie anche ad Alessio Cioni con cui ho parlato e che conoscevo anche dagli anni prima. Ho sentito sempre la sua fiducia e credo che questo inizio di campionato dimostri che ho fatto la scelta giusta. In settimana si lavora, l’ambiente è ottimo, con le compagne mi trovo bene ed in partita il coach mi dà fiducia permettendomi di dare il mio contributo alla squadra”. “Prima di entrare in campo con Alghero – rivela - ero un po’ tesa perché ci tenevo a far bene nella prima partita in casa. Poi, anche grazie alle mie compagne, le cose sono andate bene ed abbiamo vinto la seconda partita del nostro campionato. Ora riprendiamo a lavorare e guardiamo alla prossima”.

Dopo due giornate la Scotti viaggia a punteggio pieno assieme a Napoli ed a Salerno. Domenica prossima sarà impegnata nella insidiosa trasferta di Frascati, una squadra neo promossa che è ancora alla ricerca del primo successo e che, anche per questo, sarà un cliente particolarmente difficile.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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