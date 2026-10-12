La Procura generale ricorre contro le assoluzioni di Lucarelli jr e Apolloni

La Procura generale di Milano ha impugnato, con ricorso in Cassazione, la sentenza con cui nell'aprile scorso la Corte d'Appello ha assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste" Mattia Lucarelli e Federico Apolloni e tre loro amici. I due calciatori, con gli altri tre imputati, erano stati accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense.

Il secondo grado, accogliendo la linea dei difensori, aveva spazzato via le condanne stabilite nel giugno 2024, nel primo grado in abbreviato, che andavano per gli imputati dai 3 anni e 7 mesi ai 2 anni e 5 mesi, per i presunti abusi che sarebbero avvenuti nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 2022 a Milano. Chiesto ora l'annullamento delle assoluzioni con rinvio per un nuovo giudizio.