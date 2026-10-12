Michele Contino è il nuovo Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di San Miniato

Lo scorso 19 settembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di San Miniato. Al termine delle operazioni di voto, il Nuovo Consiglio Direttivo, composto da nove Consiglieri, riunitosi il successivo 5 ottobre, ha eletto Presidente Michele Contino, Luogotenente in congedo e figura ben conosciuta in città. Contino ha infatti ricoperto per diciannove anni (dal 1998 al 2017) rispettivamente l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo e del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di San Miniato.

La sua elezione vuole segnare il proseguimento del lavoro fin qui svolto dal suo predecessore Luogotenente Benedetto Patti, che ha presieduto la Sezione per oltre un decennio, con l’obiettivo di mantenere vivo il legame con l’Arma, con il territorio e con la comunità, nel segno della continuità, dell’unità e dei valori, rafforzando ulteriormente la presenza sul territorio, promuovendo i valori di legalità, solidarietà e servizio che da sempre contraddistinguono l’Arma dei Carabinieri.

Il nuovo Consiglio Direttivo è così composto:

Presidente: Luogotenente Michele Contino;

Vice Presidente: C.re ausiliario Stefano Gozzini;

Consiglieri: Luogotenente c.s. Michele De Lena; Luogotenente Giovanni Bontà; Brigadiere Capo Q.S. Gabriele Arcangelo Capula; Brigadiere Capo Angelo Baviello; Brigadiere Mario Savarese; Cri Ausiliari Massimo Locci e Pasquale Maggio.

Segretario: Luogotenente c.s. Andrea Oteri.

Fonte: Ufficio Stampa