Natale Mele racconta la sua storia in un libro, 'Il sopravvissuto'

Cultura Firenze
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Per la prima volta, Natale Mele racconterà pubblicamente la propria storia attraverso la testimonianza raccolta nel volume Il sopravvissuto, edito da Shatter Edizioni. Un racconto che riporta al centro dell'attenzione una delle pagine più controverse e dolorose della cronaca nera italiana: la vicenda del 1968, passata alla storia come il primo duplice omicidio della serie attribuita al cosiddetto Mostro di Firenze.

L'appuntamento è per giovedì 15 ottobre, alle ore 18, presso la Libreria Feltrinelli di Firenze, in occasione della presentazione del libro che vedrà la partecipazione dello stesso Natale Mele, affiancato dal giornalista Nico Parente.

Il volume Il sopravvissuto restituisce spazio alla voce di un protagonista di quella vicenda, offrendo al pubblico l'opportunità di ascoltare direttamente il suo racconto e di confrontarsi con una storia rimasta a lungo segnata da interrogativi, ricostruzioni e polemiche.

A dialogare con Natale Mele e Nico Parente saranno Stefano Brogioni, giornalista de La Nazione, e Lorenzo Tombelli, legale di Mele. Il confronto permetterà di approfondire gli aspetti giornalistici, umani e giudiziari di una vicenda che continua a suscitare interesse e interrogativi, mantenendo alta l'attenzione su una delle storie più discusse della cronaca italiana.

Non soltanto la presentazione di un libro, dunque, ma un'occasione di ascolto e approfondimento, nella quale la testimonianza diretta di Natalino Mele si intreccerà con l'analisi giornalistica e il punto di vista legale, per ripercorrere i fatti e il peso che questi hanno avuto nella vita dei protagonisti.

Con Il sopravvissuto, Shatter Edizioni propone un contributo editoriale che invita a tornare su una vicenda complessa attraverso la parola di chi l'ha vissuta, offrendo al pubblico nuovi elementi di riflessione e la possibilità di conoscere una storia raccontata in prima persona.

Fonte: Ufficio Stampa

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