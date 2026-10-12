Natura e tradizioni, a Turbone torna 'Bosco in Festa'

Due giornate per vivere il territorio, conoscere da vicino il bosco e i corsi d’acqua, riscoprire le tradizioni popolari e riflettere sui temi dell’ambiente e della sostenibilità. Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna a Turbone, frazione di Montelupo Fiorentino, Bosco in Festa, appuntamento giunto alla sua 23ª edizione.

Un fine settimana rivolto a famiglie, bambini, appassionati di natura e cittadini di tutte le età, con un programma che attraversa quattro grandi aree tematiche: corsi d’acqua e risorse idriche; arti e tradizioni popolari; paesaggio, ambiente e boschi; riciclo ed economia circolare.

Mercati, laboratori, passeggiate, spettacoli, musica, attività sportive e iniziative ambientali animeranno Turbone per tutto il weekend, coinvolgendo associazioni, realtà del territorio e volontari.

«Bosco in Festa nasce dall’idea che un territorio si conosca davvero quando lo si vive insieme – spiegano gli organizzatori –. Il bosco, il fiume, le tradizioni e la cura dell’ambiente non sono temi separati, ma parti della stessa storia. Vogliamo creare due giornate nelle quali bambini e adulti possano divertirsi, incontrarsi e allo stesso tempo scoprire qualcosa in più sul luogo in cui vivono».

Sabato 17 ottobre: dall’ambiente alla musica

La giornata di sabato sarà anticipata alle 11 da un momento stampa dedicato alla conclusione dell’intervento di messa in sicurezza idraulica del sito inquinato sul Torrente Turbone, con la partecipazione del Presidente della Regione Toscana, del Segretario generale dell’Autorità di Distretto dell’Appennino Settentrionale, del Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e del Sindaco di Montelupo Fiorentino.

Dalle 15 prenderà il via il programma di Bosco in Festa con il Mercato delle arti e dell’artigianato, il mercato dei prodotti della terra, della natura e del bosco e il Mercato del riciclo, insieme a numerose attività.

Tra queste, i rompicapi di Gioca la Mente, le prove di tiro con l’arco degli Arcieri Storici Certaldesi, le attività dedicate ai pesci e agli ecosistemi fluviali, i laboratori sul rischio idrogeologico, il parco tematico di Vivascienza, le attività del CAI, quelle dedicate alla prevenzione degli incendi e all’orientamento nel bosco, oltre ai laboratori sul riciclo e all’educazione ambientale.

Alle 16 spazio ai più piccoli con “Piccoli Acchiapparifiuti in Missione”, una vera uscita sul territorio durante la quale bambini e famiglie, insieme ad Acchiapparifiuti e Plastic Free, saranno coinvolti nella ricerca e raccolta dei rifiuti abbandonati, imparando anche a riconoscerli e smaltirli correttamente.

Il pomeriggio continuerà con gli Stornelli in Piazza di Matteo Menichetti alle 16.30; alle 17 Alma Vintage in concerto, insieme all’appuntamento “La giungla dei curiosi” di Vivascienza; alle 17.15 la musica popolare toscana di Tarabaralla; alle 17.30 il Boccaccio raccontato da Millelemmi con il commentario musicale dei maestri Sarti & Kissin.

Chiusura alle 19 con “Bosco al Tramonto”, DJ set di Andrew DJ.

Dalle 15 sarà inoltre attivo lo street food con ficattole, castagne, dolci, polenta, panini con salsiccia e porchetta, vinnovo e birra alla spina.

Domenica 18 ottobre: sport, trekking, natura e spettacoli

La domenica inizierà già dal mattino. Alle 9 partirà la 18ª Stramontelupo, con corsa competitiva di 14,2 chilometri e camminata ludico-motoria di 5 chilometri a cura dei Montelupo Runners.

Alle 9.15 appuntamento invece con “Passi nel Bosco”, trekking solidale sui sentieri delle Quattro Valli con due percorsi di diversa difficoltà. L’iniziativa sosterrà l’associazione ASTRO nell’ambito di Ottobre Rosa e delle attività per la prevenzione dei tumori al seno.

Dalle 10 riprenderanno mercati, laboratori e attività. Per i bambini ci sarà anche “Piccoli esploratori sulla Pesa”, passeggiata-avventura lungo il fiume tra esplorazione, natura e piccoli laboratori nel bosco a cura di Vivascienza.

Dalle 12.30 aprirà inoltre l’Osteria I Sapori del Borgo, con piatti della tradizione contadina.

Nel pomeriggio spazio anche allo spettacolo. Alle 15.30, 16.30 e 17.30 “Il viaggio del fiume”, performance di ArtLab Triboo che attraverso la danza racconterà il percorso dell’acqua dalla secca alla pioggia, dalla piena fino al mare.

Alle 16 si parlerà invece di cambiamenti climatici e territorio con la conferenza “Clima estremo, città vulnerabili”, dedicata agli strumenti e agli approcci per comprendere e valutare il rischio idraulico e idrogeologico in ambito urbano.

Alle 16.30 sarà la volta del Bici-reading “Remedios” di JamLab, reading performativo che intreccia racconti, musica, biciclette e creatività. Alle 17 tornerà la musica popolare di Tarabaralla, mentre alle 18 “Suoni della natura”, DJ set di Andrew DJ, accompagnerà la parte conclusiva della manifestazione.

Fonte: Ufficio Stampa