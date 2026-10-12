Rinnovato il Consiglio del Comitato Manifestazioni Popolari San Miniato: Siriana Giantini confermata presidenteniato

Siriana Giantini è stata confermata alla presidenza del Comitato Manifestazioni Popolari di San Miniato, a seguito delle elezioni del 27 settembre e della successiva convalida degli eletti. Il nuovo Consiglio ha inoltre nominato Paola Cecconi vicepresidente e Giovanni Rossi segretario.

Completano l’organismo direttivo Anna Ermelani, Francesco Garramone e Umberto Ferlin.

Giantini, nel ringraziare per la fiducia rinnovata, ha rivolto un riconoscimento ai componenti del Consiglio uscente e ai volontari che negli anni hanno contribuito alle attività dell’associazione.

La presidente ha confermato la volontà di proseguire il lavoro avviato in passato, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e delle tradizioni popolari, nel solco dell’attività del fondatore Dilvo Lotti.

Tra le priorità del nuovo mandato figura il Corteo Storico di San Miniato, per il quale il Comitato intende proseguire le iniziative di promozione e tutela, anche attraverso i progetti sostenuti dagli enti pubblici. L’obiettivo dichiarato è preservare una manifestazione considerata espressione della storia e dell’identità della comunità locale.

Il rinnovo degli organismi direttivi si apre dunque nel segno della continuità organizzativa e dell’impegno nella trasmissione delle tradizioni cittadine.

Fonte: Ufficio Stampa

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