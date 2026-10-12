Vigili del Fuoco, al reparto volo di Arezzo arriva il nuovo elicottero "Drago 150"

Un importante potenziamento delle capacità operative del soccorso aereo per gli interventi di emergenza, la ricerca e il salvataggio di persone.

Nell’ambito del programma di ammodernamento della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Reparto Volo di Arezzo si arricchisce del nuovo elicottero AW139, identificato con la denominazione operativa “Drago 150”.

L’introduzione del nuovo velivolo rappresenta un significativo salto di qualità per il servizio aereo dei Vigili del Fuoco, consentendo di disporre di un mezzo moderno e tecnologicamente avanzato, in grado di garantire maggiore efficacia e versatilità nelle operazioni di soccorso tecnico urgente, protezione civile, ricerca e salvataggio, lotta agli incendi boschivi, trasporto di personale e attrezzature e svolgimento delle missioni istituzionali.

Il nuovo AW139 è destinato a sostituire gli elicotteri AB412, impiegati per decenni presso il Reparto Volo di Arezzo, segnando un importante passaggio nel processo di rinnovamento dei mezzi aerei del Corpo.

L’elicottero è dotato di sistemi tecnologici avanzati e di specifiche attrezzature per le attività di soccorso, tra cui un sistema anticollisione, un faro di ricerca ad alta intensità luminosa, galleggianti di emergenza e zattere di salvataggio. La presenza di un serbatoio ausiliario consente inoltre di raggiungere un’autonomia di volo fino a tre ore e trenta minuti, in funzione delle condizioni operative e della configurazione del mezzo.

L'AW 139 è un elicottero con entrambi i rotori, principale e di coda, completamente articolati, biturbina. La versione destinata ai Vigili del Fuoco è configurata per affrontare un’ampia varietà di scenari operativi, grazie alla presenza di un verricello di recupero, di un gancio baricentrico per il trasporto di carichi esterni, di un radar meteorologico e di sistemi avanzati di comunicazione e gestione della missione.

A completare la dotazione figurano un sistema di comunicazione satellitare, apparati per la ripresa video ad alta definizione e a infrarossi, una console di missione ad alta definizione e sistemi per la trasmissione a terra di dati e immagini, strumenti che consentono di migliorare il coordinamento degli interventi e il supporto alle squadre impegnate nelle operazioni di soccorso.

L’equipaggio operativo è generalmente composto da due piloti e da personale specializzato, tra cui uno specialista di bordo e due operatori del soccorso, individuati in base alle esigenze della missione tra personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) o sommozzatori.

Il Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Arezzo, con sede presso l’aeroporto di Molin Bianco, costituisce un presidio strategico per il soccorso aereo sul territorio, intervenendo nelle situazioni di emergenza che richiedono rapidità d’impiego, capacità di raggiungere aree difficilmente accessibili e supporto alle squadre a terra. È composto da 10 piloti, 9 specialisti e 8 elisoccorritori

Nel corso dell’ultimo anno, l’attività del Reparto ha registrato 338 missioni di volo per soccorso, di cui 243 per il soccorso a persona e 53 per incendi boschivi e di vegetazione, a testimonianza del ruolo fondamentale svolto dal servizio aereo nelle attività di emergenza e salvaguardia della popolazione.

L’arrivo del nuovo “Drago 150” rappresenta quindi un investimento importante in termini di sicurezza, efficienza e capacità d’intervento, rafforzando ulteriormente le potenzialità operative dei Vigili del Fuoco di Arezzo a servizio della collettività.

Fonte: Vigili del Fuoco Toscana

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