A Careggi convegno su cure palliative e pianificazione condivisa delle cure

Sanità Firenze
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Un incontro aperto alla cittadinanza per approfondire il ruolo delle cure palliative e della pianificazione condivisa delle cure, tra diritti dei pazienti, scelte terapeutiche e qualità della vita. Venerdì 16 ottobre (ore 14) l’Aula Magna del Nic 3 dell'Ospedale Careggi, a Firenze, ospiterà il convegno dal titolo “Cure simultanee (Cure palliative) e Pianificazione condivisa delle cure (Pcc): due diritti ignorati e negati? La Sla paradigma delle patologie inguaribili croniche”, organizzato dalle tre sezioni Aisla della Toscana Centro, cioè Firenze, Prato e Pistoia.

«L’evento - spiega Barbara Gonella, presidente di Aisla Firenze e membro del Comitato per l’Etica nella clinica dell’Aou Careggi - nasce dalla necessità, condivisa fra noi tre rappresentanti di Aisla Toscana Centro, di fare chiarezza e dare informazioni corrette alla cittadinanza su due diritti fondamentali della persona ammalata previsti dalle leggi 38/2010 e 219/2017 e ancora scarsamente conosciuti dalle persone e purtroppo anche da alcuni medici: l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore e la possibilità di decidere quali trattamenti accettare e quali rifiutare nel proprio percorso di malattia attraverso la pianificazione condivisa delle cure».

«Premeva a tutti noi riaffermare l’importanza delle cure palliative non come ultima spiaggia ma come importante tassello di cura da introdurre precocemente e simultaneamente per supportare la persona e accompagnarla fino alla fine del suo percorso di vita, rispettandone la dignità», aggiunge Daniela Morandi, referente Aisla Pistoia e coordinatrice del Comitato di partecipazione Sds Pistoia.

«Abbiamo invitato tutte le figure sanitarie che si occupano non solo di Sla ma anche di altre patologie neurodegenerative e oncologiche – spiega inoltre Raffaele Sanesi, referente di Aisla Prato e membro del Comitato di partecipazione Sds Prato -. L’obiettivo è illustrare come sia possibile accompagnare i pazienti limitando al massimo la loro sofferenza fisica e psicologica, nel rispetto delle loro scelte e decisioni».

Il convegno vedrà la partecipazione di specialisti di cure palliative dell'Aou Careggi e dell'Ausl Toscana Centro, di neurologi e infermieri dei team Sla delle due aziende che lavorano anche in hospice e in casa di cura, e del Centro NeMO di Trento. E ancora le direttrici e i direttori sanitari delle due aziende e di Villa delle Terme, la direttrice del Dipartimento di Medicina generale dell’Ausl Toscana Centro e la coordinatrice del Comitato di Partecipazione dell'Ausl Toscana Centro.

L'evento si tiene sotto il patrocinio di Aou Careggi, Ausl Toscana Centro, Università degli Studi di Firenze, Aisla Aps e Centro clinico NeMO Trento. Non è richiesta l'iscrizione e l’ingresso è libero. Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Fonte: Ufficio Stampa

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