A Firenze la quinta edizione del Festival delle Regioni

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha presentato oggi in sala Pegaso a Firenze la quinta edizione del Festival “L’Italia delle Regioni”, che si svolgerà nel capoluogo toscano da domenica 25 a martedì 27 ottobre 2026.

“I presidenti delle Regioni – spiega Giani - si riuniranno nella nostra città, fino al 27 ottobre, per dialogare con le Istituzioni, il Governo e con la Società. Il Festival si svolgerà in alcuni luoghi simbolo di Firenze e avrà come punto di riferimento il Villaggio delle Regioni, spazio diffuso, allestito nelle tre piazze iconiche della città: Piazza Santa Croce; Piazza Duomo, davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana; e Piazza della Signoria”.

“Organizzata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Regione Toscana – aggiunge - la quinta edizione vedrà la presenza alla cerimonia inaugurale, nella mattinata di lunedì 26 ottobre, del Presidente della Repubblica”.

“Quei tre giorni – dice Giani, soffermandosi sul significato della manifestazione – saranno l’occasione per ribadire la centralità e l’importanza per il bene comune del ruolo che le Regioni hanno per governare al meglio i nostri territori, che, all’interno di un quadro unitario, si caratterizzano per articolazioni culturali, sociali, economiche”.

Con il titolo “Il futuro è passato da qui”, il Festival avrà come tema centrale la sfida dell'innovazione e della transizione digitale su più dimensioni. L’edizione cade nel venticinquesimo anniversario della Riforma del Titolo V e a 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana.

“Mi preme evidenziare – sottolinea Giani - che oltre l’autorevole presenza del presidente della Repubblica, il giorno seguente, martedì 27 ottobre, sarà una giornata chiave per il dibattito istituzionale e programmatico con la partecipazione dei Ministri Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini (in attesa di conferma) e Orazio Schillaci che discuteranno con i Presidenti di Regione sul tema strategico degli investimenti nei territori, a partire dalla gestione della fase post-Pnrr e in vista della prossima legge di bilancio”.

“Si tratterà - prosegue il presidente Giani - di una tre giorni intensa di eventi e, per la prima volta, si terranno anche le riunioni delle Commissioni di settore della Conferenza: un'assoluta novità. Alle riunioni prendono parte, oltre a circa 200 Assessori regionali, anche esponenti del Governo, stakeholder e autorità nazionali e comunitarie di riferimento in materia, per un confronto tecnico e politico di altissimo livello”.

Illustrando il programma, ancora provvisorio, Giani mette in rilievo che il Festival vedrà la presenza dei Ministri Tommaso Foti, Adolfo Urso e Paolo Zangrillo per un confronto con i presidenti di Regione sulle sfide attuali e future dell'innovazione amministrativa, delle politiche industriali, dello sviluppo delle competenze e della competitività del sistema Italia. “La manifestazione si svolgerà – osserva Giani - in un quadro attento al ruolo delle Regioni in Europa e al nuovo ciclo di programmazione europea. Nella giornata del 27 ottobre il programma prevede la presenza della presidente del Consiglio dei Ministri”.

“Hanno confermato – conclude il presidente della Toscana - la partecipazione anche Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme, e Kata Tüttő, Presidente del Comitato europeo delle Regioni”.

Il Festival vede il supporto di Fondazione Sistema Toscana (FST), la quale ha affiancato la Regione Toscana nel concept, nella progettazione degli allestimenti e nella curatela della programmazione culturale e cinematografica.

In Piazza Duomo sorgeranno due geoidi (tecnostrutture a forma di bolla) scenografici: la struttura più grande ospiterà il Villaggio delle Regioni, uno spazio espositivo e promozionale che riunisce i desk istituzionali di tutti i territori italiani dedicati alle eccellenze attrattive turistiche e culturali; nel geoide più piccolo prende vita l'Arena. Quest'ultima accoglierà di giorno il palinsesto di incontri e dibattiti coordinato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (CRPA) e nelle ore serali la rassegna di proiezioni cinematografiche curata da Fondazione Sistema Toscana.

L’innovazione e le tecnologie del futuro troveranno casa in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati: uno spazio ad alto tasso tecnologico curato nel suo progetto espositivo e operativo da FST, dove il pubblico potrà scoprire il meglio della transizione digitale e della ricerca regionale, tra robotica umanoide ed empatica (come ABEL ed Alter-Ego), esperienze di realtà virtuale, teche olografiche e intelligenza artificiale.

In Piazza Santa Croce prenderà vita un polo espositivo e partecipativo che ospiterà i presidi della Protezione Civile di tutte le Regioni d’Italia, e un geoide dedicato alle tematiche del benessere e della salute con medici e infermieri, oltre al settore dello sport. In piazza verrà allestito anche lo Spazio Degustazioni per valorizzare le eccellenze enogastronomiche dei territori italiani.

La suggestiva cornice della Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria farà da sfondo, domenica 25 ottobre, a "Il Film dei film", uno speciale progetto audiovisivo promosso e curato da Fondazione Sistema Toscana che attraversa l'Italia da Nord a Sud per omaggiare la penisola come straordinario set a cielo aperto.

Scarica il programma (provvisorio)

ACCREDITI:

Le giornaliste e i giornalisti interessati a partecipare devono registrarsi tramite l’apposito form disponibile al seguente link entro e non oltre domenica 18 ottobre:

https://www.regioni.it/moduli/response_add.php?sid=46

web: https://www.italiadelleregioni.it/

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate