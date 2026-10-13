È attivo il nuovo servizio di Segnalazioni del Comune di Montespertoli. Da oggi i cittadini possono inviare le proprie segnalazioni di disservizio online e gli uffici comunali possono gestirle direttamente dalla piattaforma.

Per utilizzare il servizio, è sufficiente accedere al sito del Comune e cercare la voce “Segnalazioni disservizio”, disponibile nel piè di pagina oppure nei siti tematici a metà pagina (molto presto sarà visibile anche nel menù in alto). Si può accedere con SPID oppure procedere senza login. In entrambi i casi la pagina accompagna passo dopo passo nella compilazione: basta descrivere il problema e al momento dell’inserimento dei dati, vengono richiesti l’indirizzo email e il numero di telefono del cittadino. La segnalazione arriva direttamente agli uffici competenti e ogni aggiornamento sullo stato viene comunicato via email.

Chi accede con SPID ha un vantaggio in più. Il login viene registrato sul sito e, una volta dentro, in alto compare il proprio nome e cognome. Nella voce “Pratiche” si trova il riepilogo di tutte le segnalazioni effettuate, con lo stato di ciascuna, così da poterne seguire l’avanzamento in ogni momento.

Le segnalazioni possono riguardare oggetti smarriti, pulizia delle strade e rifiuti, verde pubblico, scuole, mobilità e trasporto pubblico, cimiteri. Con il nuovo servizio cambia il modo di segnalare. In passato si utilizzavano indirizzi email dedicati e Municipium, un’applicazione separata. Con il nuovo sito e i recenti aggiornamenti del portale dell’ente, la procedura diventa più comoda per i cittadini e le segnalazioni raggiungono direttamente gli uffici competenti, senza passare da piattaforme di terze parti.

"Con questo servizio vogliamo uniformare le modalità con cui i cittadini possono inviare segnalazioni all’amministrazione", dichiara Marco Pierini, vicesindaco con delega all’innovazione digitale. "Abbiamo scelto di portare le segnalazioni dentro il sito del Comune, così da renderle più semplici da inviare, più dirette e più facili da seguire, anziché rivolgerci a strumenti separati dal sito istituzionale come era in precedenza. L’obiettivo è facilitare le modalità per inviare reclami, monitorarli e, in fin dei conti, agevolare la relazione tra cittadinanza e pubblica amministrazione. Ricordiamo che questo servizio si aggiunge ai tantissimi servizi a cui oramai è possibile accedere completamente online, grazie all’investimento massiccio in digitalizzazione che abbiamo fatto negli anni"

Con la stessa modalità, è possibile segnalare al Comune anche altre tipologie di problematiche, oltre ai disservizi. Resta inoltre possibile inviare le segnalazioni tramite PEC oppure presentarle direttamente presso l’Ufficio Anagrafe/URP.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa