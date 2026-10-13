Disegni sulla sabbia e proiezioni, "Mostriciattoli" in scena al Teatro Politeama Pratese

Un’attrice, un’artista multimediale e disegni dal vivo sulla sabbia raccontano il mondo di Olmo, il protagonista di Mostriciattoli, in scena sabato 17 e domenica 18 ottobre (alle 17): un anticipo di Halloween per i più piccoli con una storia “da brividi”.

Quando il linguaggio del teatro si intreccia con la tecnologia, in un gioco tra sand art (disegni sulla sabbia) e immagini proiettate: il terzo appuntamento della rassegna “Prima a teatro” è affidato a Giallo Mare Minimal Teatro, storica compagnia con un’attività quarantennale alle spalle, che con Vania Pucci – interprete e regista dello spettacolo – prosegue la ricerca sull'affettività dei bambini e sulle loro emozioni. Come quelle di Olmo, un bimbo che vuole essere grande ma da tutti considerato piccolo finché un giorno arriva la sorellina Anna e, all’improvviso, tutti gli diranno il contrario: ormai è diventato grande. Certo che sotto le sembianze della sorellina si nasconda un mostro, il bimbo che da poco frequenta il primo anno della primaria si mette alla ricerca delle prove. Non è che questi “strani” incontri sono iniziati quando da quando è andato a scuola? Le creature mostruose popolano tutta la casa, la scuola e la stanza di Olmo fino all’incontro fortunato con un piccolo cane, Polpetta, che lo porterà a combattere le sue paure e a diventare grande. Di e con Vania Pucci, con la firma della visual artist Ines Cattabriga sui disegni dal vivo, lo spettacolo è adatto a bambine e bambini da 3 a 6 anni.

Gran finale di “Prima a teatro” con Neverland (sabato 24 e domenica 25 ottobre, alle 17) di Versiliadanza, uno spettacolo di poetico impatto visivo, in cui sono le immagini, il gesto, la musica, il corpo e la danza a raccontare l’universo di Peter Pan e Wendy, Capitan Uncino. La rassegna fa parte del cartellone “Politeama Educational” sponsorizzato dalla Signo srl, proprietaria dei supermercati Conad di Prato.

Per gli spettacoli il biglietto d’ingresso per adulti costa 10 euro, 5 euro per bambini. Biglietti acquistabili su Ticketone o direttamente alla biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30. Info: www.politeamapratese.it

Fonte: Teatro Politeama Pratese - Ufficio stampa

Notizie correlate