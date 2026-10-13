Empoli, delegazione dalla Lettonia in visita a Palazzo Leggenda

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L'esperienza della biblioteca nel Torrino dei Righi d'ispirazione per Ventspils. Assessore Bensi: "Stiamo creando qualcosa di importante e duraturo non solo a livello locale"

Palazzo Leggenda è stata scelta come esperienza fondamentale per apprendere tra le migliori pratiche in Europa come realizzare, sviluppare e gestire al meglio una biblioteca dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi.

A studiare dal vivo la gestione empolese della biblioteca con sede nel Torrino dei Righi, nell'ambito del progetto Erasmus+ Staff Mobility, è giunta una delegazione dalla Lettonia, nello specifico 3 bibliotecarie della Ventspils Children's library: la direttrice Inga Markule e le bibliotecarie Alise Migola e Zane Potapova.

La visita di 4 giorni alla realtà empolese è cominciata lunedì 12 ottobre, con il saluto dell'assessore alla Cultura, Matteo Bensi, e la prima visita a Palazzo Leggenda e alla biblioteca 'Renato Fucini', con la guida del personale bibliotecario e del direttore Carlo Ghilli.

Nel corso delle altre giornate saranno sviluppate altre attività come sessioni di lettura con i più piccoli, la visita ad alcune scuole dell'infanzia del territorio, le letture in Comunicazione Aumentativa e Alternativa per una comprensione dei libri anche per persone con autismo o difficoltà di lettura.

"Abbiamo dato il benvenuto alla delegazione lèttone per questo progetto Erasmus che ci riempie di orgoglio - commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi -. Sapere che la nostra esperienza di Palazzo Leggenda, a meno di 3 anni dall'apertura, è diventata motivo di visita e di apprendimento a livello europeo significa che stiamo creando qualcosa di importante e duraturo non solo a livello locale. La realtà di Ventspils ha una popolazione di circa 30mila abitanti, quindi è più piccola di Empoli, ma con una biblioteca rilevante e strutturata. Questa rete Erasmus è nel pieno spirito europeo e speriamo di poter lavorare anche con altre biblioteche da cui prendere ispirazione".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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