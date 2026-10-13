Fiera a Fucecchio: cambia la viabilità per quasi un mese

Torna a Fucecchio la tradizionale fiera di novembre con le bancarelle per le vie del centro, le aperture festive dei negozi e il luna park in piazza Aldo Moro. La Fiera di Fucecchio ha origini antiche: nata come fiera del bestiame nel secolo scorso, quando da tutta la Toscana giungevano centinaia di persone per acquistare e vendere animali, si è evoluta nel corso degli anni attraverso la fiera delle merci fino a giungere alla disposizione attuale.

"Il Luna Park – sottolinea l'assessore alle attività produttive Marco Padovani - rappresenta un appuntamento ormai profondamente radicato nella tradizione e nella vita della nostra comunità, atteso ogni anno da tante famiglie e soprattutto dai più piccoli. Per questo riteniamo importante continuare a valorizzare una manifestazione che fa parte delle consuetudini del nostro territorio, prestando al tempo stesso attenzione alla sicurezza e alla gestione degli spazi pubblici".

In tal senso il Comune di Fucecchio informa la cittadinanza che, in occasione dello svolgimento del Luna Park 2026, saranno introdotte alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale e alla sosta in diverse aree della città.

In particolare, martedì 13 ottobre, dalle ore 7 alle ore 19, è istituito il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in tutta piazza Aldo Moro, per consentire le operazioni necessarie all’allestimento delle attrazioni.

Dal 14 ottobre all’11 novembre saranno inoltre previste limitazioni alla circolazione e alla sosta in piazza Aldo Moro, con provvedimenti che interesseranno porzioni della piazza e, in determinati periodi, l’intera area.

Per agevolare la sosta durante il periodo della manifestazione, dal 13 ottobre all’11 novembre sarà attivata un’area di parcheggio nella parte alta della Buca del Palio, con ingresso dal cancello lato San Miniato e uscita dal cancello lato Fucecchio. Nella stessa area saranno disponibili due stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, in prossimità dell’attraversamento pedonale di via Rosselli, davanti all’ex edicola. All’interno dell’area sarà inoltre istituito un senso unico, con ingresso da via Rosselli, all’intersezione con viale Gramsci, e uscita su via Rosselli, all’intersezione con via Battisti.

Ulteriori provvedimenti riguarderanno via Abruzzo, via Molise e piazza Peppino Impastato, dove dal 13 ottobre al 1° dicembre sarà istituito il divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata, nelle aree delimitate dall’apposita segnaletica, fatta eccezione per i veicoli autorizzati dall’Amministrazione comunale. È inoltre previsto lo spostamento temporaneo dell’accesso carrabile dei terreni privati da via Abruzzo a via del Castellare.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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