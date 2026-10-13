Nuova settimana di attività a Palazzo Leggenda

Comincia una nuova settimana di attività per tutti i gusti a Palazzo Leggenda (via Paladini, Empoli), la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Tante belle storie da ascoltare, laboratori nei quali creare e magari, anche festeggiare. Pomeriggi da vivere nelle stanze magiche di Palazzo Leggenda.

E adesso, programma alla mano: mercoledì 14 ottobre, alle 17, Una torre di storie… letture in CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa). Un pomeriggio speciale nella stanza del camino con magiche letture attraverso immagini, simboli e parole per facilitare la comprensione e la comunicazione. (Da 3 a 7 anni).

Giovedì 15 ottobre, alle 17, per creatività giocando ‘Prodi Marionette alla corte di Calvino’. Per festeggiare il compleanno di Italo Calvino verrà realizzato uno spettacolo ispirato alle sue opere: andranno in scena prodi paladini (preferibilmente inesistenti) e villici mattacchioni! Da 8 a 12 anni, prenotazione consigliata.

Nel fine settimana, venerdì 16 ottobre, alle 17, appuntamento con ‘La meraviglia intorno a noi’: nella magica sala dell’albero bambine, bambini e adulti daranno vita al loro meraviglioso laboratorio. Per condividere insieme un momento di creatività, colore e scoperta. Questo laboratorio è stato pensato in occasione della Giornata della Meraviglia “per i Bimbi della guerra” 2026. Una ricorrenza italiana istituita con la legge 5 ottobre 2026, n. 175, che si celebra ogni anno la seconda domenica di ottobre. Da 2 a 5 anni con prenotazione consigliata.

Si arriva al sabato: il 17 ottobre, alle 10.30, Baby M-Assaggi Nati per leggere a Palazzo Leggenda. Un momento speciale per avvicinarsi ai libri fin dai primi mesi di vita. Ci saranno pagine da sfogliare, storie da ascoltare e un mondo tutto da scoprire. Tra parole, immagini e filastrocche giochiamo con i libri e con la fantasia! Da 18 a 36 mesi, prenotazione consigliata.

Alle 16.30 pomeriggio speciale in occasione della Giornata della Meraviglia “per i Bimbi della guerra” 2026.

Tra storie, piccoli incantesimi e colpi di scena, ecco Clown Scintilla insieme alle bambine e ai bambini. E che cosa farà? Trasformerà la lettura in un momento di magia e meraviglia, per accendere la fantasia e creare un prezioso spazio di stupore, perché la meraviglia è dentro e oltre pagine! Da 2 a 12 anni.

E per la biblioteca comunale Renato Fucini (via Cavour, 36 Empoli), tutto pronto per un nuovo appuntamento del ciclo “Empolichescrive”, venerdì 16 ottobre 2026, alle 17, nel Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15), Fabio Firenzuoli presenterà il suo libro intitolato L’odore della camomilla. La grande sfida delle erbe al Sistema Salute (Le Lettere, 2025). L’ingresso è libero.

A introdurre l’incontro sarà Laura Mannucci, assessora alla Qualità della Vita del Comune di Empoli e con l’autore, dialogherà il prof. Lorenzo Peruzzi, direttore dell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa