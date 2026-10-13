Nuova vita per l’ex macelleria, a Barberino Val d’Elsa nasce uno spazio polivalente

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Il sindaco David Baroncelli: “La riqualificazione dell’immobile comunale risponde ad un obiettivo sociale e formativo”

Un nuovo spazio dedicato alla comunità dove crescere, ritrovarsi e stare insieme. Lo spazio polivalente che il Comune ha ricavato dalla riqualificazione del locale situato in via Cassia, adiacente al palazzo comunale di Barberino Val d’Elsa, con un investimento pari a 35mila euro complessivi, sarà inaugurato domani, mercoledì 14 ottobre alle ore 18. L’intervento ha previsto il rifacimento della pavimentazione, l’installazione degli impianti elettrici, riscaldamento e condizionamento, la realizzazione del controsoffitto e dell’impianto di illuminazione, il rinnovo del bagno e l’installazione di un nuovo portone di ingresso”. Il locale è stato dotato di arredi e scaffalature.

“Mettiamo a disposizione della comunità uno spazio confortevole e facilmente raggiungibile, nel centro abitato di Barberino, – dichiara il sindaco David Baroncelli – uno spazio che potrà essere utilizzato per riunioni, incontri, eventi culturali, iniziative promozionali, attività di formazione come la scuola di ricamo “Impara l’arte con il Punto Tavarnelle. Un luogo, restituito a nuova vita, destinato alla condivisione di cui potranno usufruire le tante realtà associative del nostro territorio”. Al taglio del nastro, previsto domani alle ore 18, interverranno il sindaco David Baroncelli, gli assessori Roberto Fontani e Paolo Giuntini. Le associazioni potranno contattare la segreteria del sindaco e comunicare gli orari per l’utilizzo dello spazio polivalente.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

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