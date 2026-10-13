Portato al Meyer bambino di un anno ustionato a San Miniato Basso

Cronaca San Miniato
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Un bambino di appena un anno è stato trasportato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo aver riportato ustioni in un incidente avvenuto all’interno di un alloggio di una casa vacanze a San Miniato Basso.

L’episodio si è verificato mentre il piccolo si trovava nella struttura ricettiva insieme ai genitori, una famiglia olandese arrivata da qualche giorno per trascorrere un periodo di vacanza.

Secondo le prime informazioni, all’origine dell’incidente ci sarebbe un pentolone contenente acqua bollente che, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe finito addosso al bambino, provocandogli le ustioni.

Restano da chiarire le circostanze precise in cui si è verificato l’episodio. L’allarme è scattato immediatamente e la richiesta di aiuto è arrivata alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Centro, che ha attivato i mezzi di soccorso.

Alla casa vacanze sono intervenuti i sanitari della Pubblica Assistenza di Montopoli e l’automedica. Dopo una prima valutazione delle condizioni del piccolo e della gravità delle ustioni riportate, è stato disposto il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

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