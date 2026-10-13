Postazione di ascolto 'Dillo alla Lega' al mercato di Fucecchio

Domani 14 ottobre 2026 torna in piazza a Fucecchio (FI) la Lega che allestirà in piazza XX Settembre dalle ore alle ore 13 all'ingresso del mercato settimanale, una postazione di ascolto dei cittadini della serie 'DILLO ALLA LEGA!'. Con l'occasione la Segreteria del Carroccio di Fucecchio comunica che è in corso anche la campagna di tesseramento di soci sostenitori. Al primo posto delle proposte leghiste c'è sempre il tema della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini ed in merito il Segretario locale, Marco CORDONE, Delegato al prossimo Congresso Federale del 24 e 25 ottobre prossimi ha rilasciato la seguente dichiarazione:"Lo scorso 24 settembre, il Consiglio comunale di Fucecchio aveva al punto 5 dell'OdG l'Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2027 - 2029 e stato di attuazione degli obiettivi, atto che è passato con il voto favorevole dei gruppi del PD e di Orgoglio Fucecchiese e l'astensione dei gruppi di opposizione. A pagina 18 del DUP 2027 - 2029 - allegato D - stato di attuazione degli obiettivi, nel capitolo Promuovere la sicurezza urbana a cura dell'Assessore Marco Padovani e dell'Assessore Fabio Gargani per quanto riguarda la Protezione Civile, al punto 4 risulta scritto Verifica dell'attuazione della permuta dei locali del palazzo Landini Marchiani per la realizzazione della Tenenza, tra Agenzia del Demanio e Comune, in accordo con l'Arma dei Carabinieri. Stato di attuazione: in corso, in attesa dell'esito della richiesta di finanziamento mentre nel DUP 2026 - 2028 c'era scritto: Stato di attuazione : Il progetto è in corso. Nell'ambito della discussione, nonostante nel documento DUP sia indicata ancora una volta la Tenenza (si presume la Tenenza dei Carabinieri), nessuno ha toccato l'argomento e pertanto per l'ennesima volta siamo a chiedere all'Amministrazione se la Tenenza dei Carabinieri si farà, perché secondo noi non si capiscono bene quali siano in materia, le intenzioni dell'attuale maggioranza e per l'ennesima volta, lo diciamo con spirito costruttivo"; e continua il Segretario CORDONE:"Inoltre, al di fuori dell'ordine dei lavori del Consiglio comunale, cittadini residenti nella Frazione Torre, ci segnalano ancora una volta che nonostante le ripetute segnalazioni, niente sarebbe stato fatto per le criticità che ci sono, in particolare in via Porto di Mannuccio. Proprio perché abbiamo a cuore Fucecchio, il suo territorio e chi vi risiede o comunque lo vive, siamo tornati alla carica su questi temi che non sono di secondo piano".

Marco Cordone (Segretario della Sezione comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi Lega Salvini Premier/Vicesegretario provinciale vicario di Firenze della L.S.P)

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