Pulitura caditoie, cambia la viabilità a Fucecchio

L'amministrazione comunale di Fucecchio rende noto che per consentire la pulitura delle caditoie stradali nella giornata del 19 ottobre saranno istituite alcune modifiche al transito in centro storico.

Che sono le seguenti: dalle 14 alle 16 (e comunque fino alla fine dell'intervento) saranno chiuse alla circolazione via Castruccio, via San Giorgio, piazza Garibaldi e via San Giovanni. Si invita la cittadinanza a tener conto di queste modifiche temporanee per consentire agli operatori di provvedere alla manutenzione delle caditoie per la raccolta delle acque piovane.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa