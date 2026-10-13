Ruba due telefoni nello spogliatoio a Santa Croce prima della partita

Ladri allo stadio a Santa Croce sull'Arno. Durante la giornata di una partita del campionato di Terza categoria tra Santacroce e Bellani di Pisa, qualcuno è entrato negli spogliatoi del campo Buti di Santa Croce e ha portato via i cellulari di due giocatori della squadra ospite. Accortisi della sparizione, i giocatori hanno dato l’allarme e hanno poi sporto denuncia.

Stando a Il Tirreno, le telecamere dell’impianto hanno ripreso il ladro. Prima di agire si era fermato per un po’ davanti agli spogliatoi, poi è entrato circa 25 minuti prima del fischio d’inizio. È rimasto dentro pochissimo ed è uscito passando sotto la tribuna, senza dare nell’occhio.

La società Santacroce ha avvisato subito i carabinieri e ha messo a disposizione le immagini. Il giorno dopo, rivedendo i filmati, qualcuno ha riconosciuto l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili nel Cuoio. Il vice presidente Massimo Susini racconta che l’uomo è stato notato in un negozio di telefonia di Castelfranco, dove si era presumibilmente recato per piazzare i telefoni, e che i carabinieri sono intervenuti subito. I due cellulari sono stati recuperati e portati in caserma.

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