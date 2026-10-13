Sciopero generale 14 ottobre, possibili disservizi nel comune di Montelupo

È stato proclamato uno sciopero generale regionale per l’intera giornata di mercoledì 14 ottobre. La mobilitazione coinvolgerà diversi comparti del settore pubblico e dei trasporti, comprese le funzioni locali.

Il Comune di Montelupo Fiorentino informa che non sarà in grado di garantire la piena operatività dei servizi al pubblico.

Nel corso della giornata saranno comunque assicurate le attività considerate essenziali: lo Stato Civile sarà operativo per le registrazioni di nascite e decessi dalle 8.30 alle 13.00; i servizi cimiteriali garantiranno trasporto, ricevimento e inumazione delle salme; saranno attive le funzioni di Protezione Civile e gli interventi urgenti di manutenzione da parte dei Lavori Pubblici. Il MMAB garantisce l'apertura per i servizi essenziali nella fascia oraria 09.00–14.00.

Per quanto riguarda i servizi scolastici, potrebbero verificarsi disservizi relativi alla mensa.

La mensa scolastica potrebbe non essere garantita.

Per il pre-scuola legato all'infanzia i genitori dovranno verificare personalmente la presenza dell’operatrice del pre-scuola.

Il trasporto scolastico è garantito per l’andata, mentre per il ritorno è garantito per le sole classi che hanno svolto il normale orario di lezione.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino