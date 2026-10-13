Spettacolo in cammino, a Vinci c'è 'La via di Caterina'

«La Via di Caterina si terrà domenica 18 ottobre e nasce dal desiderio di raccontare il nostro territorio attraverso le sue storie, i suoi luoghi e le persone che lo hanno vissuto. Camminare da Vinci a San Pantaleo significa riscoprire una memoria che appartiene alla nostra comunità e trasformarla in qualcosa di vivo, capace di parlare anche al presente. Un percorso in cui teatro, natura e storia si incontrano e ci ricordano quanto valore ci sia ancora nei luoghi che spesso attraversiamo senza fermarci a guardarli.» dice Andrea Maestrelli di Associazione Sete.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 10:00 presso l’Ufficio Turistico di Vinci, da dove partirà un percorso teatrale di circa 5 km fino a San Pantaleo, accompagnato da interventi di guide storiche e ambientali. Alle 12:30 è previsto lo spuntino del contadino presso CarciofArte, di fronte alla Chiesa di San Pantaleo, con rientro a Vinci in autonomia.

Fonte: Ufficio Stampa

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