Doppio appuntamento per gli amanti del teatro a San Miniato

Due nuovi appuntamenti aspettano gli amanti del teatro: sono fissati nella cornice della stagione Teatrale del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato e andranno in scena venerdì 6 novembre alle 21.30 e domenica 8 novembre alle 17. Il primo evento in calendario è un grande appuntamento con il vincitore del Premio Scenario Periferie 2025 Andrea Mattei che presenta L’Isola dei Ciccioni Felici, produzione Teatrino dei Fondi e Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Il secondo spettacolo è nell’ambito del cartellone per le famiglie Sognare Teatro, L’Avventura della Freccia Azzurra, ispirata a Gianni Rodari, di e con Cecilia Bartoli e con Federico Ghelarducci.

Il primo spettacolo vede al centro della scena il “ciccione” Signor O, che parte per Nauru, piccola isola della Polinesia dove la maggioranza della popolazione è obesa, alla ricerca del suo meritato lieto fine. La storia del Signor O si intreccia con il viaggio e la presenza dell’attore, demiurgo dello spettacolo, che monologa con una straordinaria presenza in scena. Lo spettacolo costruisce una riflessione sul corpo, sull’identità. L’Isola dei Ciccioni Felici porta sulla scena una polifonia di esperienze e testimonianze. Il corpo è il centro stesso del racconto: esiste e si mostra, nel quale ogni movimento è già parola e ogni parola diventa gesto.

Tra autobiografia, testimonianza e linguaggio scenico, Andrea Mattei trasformando la presenza fisica dell’attore in materia teatrale e pone degli interrogativi al pubblico sul modo in cui siamo abituati a osservare, giudicare e rappresentare i corpi.

Lo spettacolo vede l’assistenza e le luci di Massimo Giordani, i movimenti di scena di Marta Vergani, la scenografia di Simona Campisi e Lorenzo Fedi, il costume di Anna Chiara Capialbi, le musiche e il sonoro originali di Chiara Troiano. È una produzione Teatrino dei Fondi e Accademia Perduta/Romagna Teatri, con il sostegno di Scenario ETS e Teatro DueMondi – Residenze per gli Artisti nei Territori, Faenza.

Il secondo appuntamento arriva domenica 8 novembre alle 17 con L’Avventura della Freccia Azzurra, produzione Teatrino dei Fondi – Titivillus, per la rassegna Sognare Teatro Famiglie. Ispirato alla celebre storia di Gianni Rodari, lo spettacolo vede l’adattamento drammaturgico e la regia di Cecilia Bartoli, in scena insieme a Federico Ghelarducci, con sagome e figure di Gabriele Genova e luci e tecnica di Giovanni Mancini. Una fiaba dolce-amara che racconta il viaggio eroico di un colorato gruppo di giocattoli che, invece di rimanere nella sicurezza della vetrina, sceglie di seguire il cuore, fuggendo dal negozio e mettendosi in marcia per provare a cambiare le regole.

Un viaggio fatto di incontri e imprevisti che racconta a bambini e adulti di amicizia, solidarietà, coraggio e libertà. La stagione è organizzata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, con il sostegno del Comune di San Miniato, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Informazioni e biglietti

Stagione Prosa

Biglietto intero: 13 euro – ridotto 11 euro

Riduzioni: under 25 e over 65

Stagione famiglie Sognare Teatro

Biglietto intero (adulti): 7euro – ridotto (under 12 anni) 5 euro

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