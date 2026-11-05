Garante per i diritti degli animali: aperto il bando a Pisa

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È stato pubblicato il bando per presentare le candidature per la nomina di Garante per i diritti degli animali del Comune di Pisa. L’avviso è rivolto a figure con riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali. Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti e che aspirano all’incarico possono inviare domanda entro martedì 1° dicembre.

«Una figura – dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa, Elena Del Rosso – che diventerà un punto di riferimento importante per rafforzare la collaborazione tra l’Amministrazione comunale, le associazioni e l’Università, in particolare la componente veterinaria. Il Garante avrà il compito di raccogliere segnalazioni, contribuire all’individuazione delle situazioni che richiedono attenzione e promuovere proposte e iniziative per migliorare le condizioni di vita degli animali sul territorio. Vogliamo così favorire un lavoro condiviso, che unisca tutela, prevenzione e sensibilizzazione dei cittadini».

Previsto dallo Statuto comunale e disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale nel settembre 2020, il Garante per i diritti degli animali verrà eletto dal Consiglio comunale tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti. Questa figura opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e svolge il proprio incarico a titolo completamente gratuito, senza percepire compensi né rimborsi spese. Tra le sue funzioni rientrano la ricezione di segnalazioni e reclami relativi a comportamenti lesivi dei diritti degli animali e la segnalazione alle autorità competenti di eventuali situazioni di maltrattamento o abuso. Il Garante promuove inoltre iniziative di sensibilizzazione e informazione, favorisce l’educazione a un corretto rapporto tra cittadini e animali e il contrasto all’abbandono, anche attraverso la promozione delle adozioni. Collabora con gli uffici comunali, i servizi veterinari dell’ASL, la Polizia Locale, le associazioni zoofile e la Facoltà di Veterinaria dell’Università, contribuendo alla formulazione di proposte e progetti per migliorare le condizioni di vita degli animali. È tenuto, infine, a presentare annualmente al Consiglio comunale una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale. Il Garante dura in carica per la consiliatura nel corso della quale viene eletto e l’incarico è rinnovabile una sola volta.

Requisiti. Per presentare la candidatura è necessario essere cittadini italiani o di uno stato membro dell’Unione Europea; avere la maggiore età; essere esperti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali. È indispensabile non essere inabilitati o interdetti ai sensi del Codice civile, non essere interdetti dai pubblici uffici, non trovarsi in situazioni di inconferibilità dell’incarico, incompatibilità, o conflitto d’interesse.

Come presentare domanda

L’avviso pubblico è consultabile QUI. Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae e la fotocopia di un documento d’identità del candidato. Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti e aspirano all’incarico di Garante possono inviare domanda in uno dei seguenti modi: per pec al seguente indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it; tramite consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, lungarno Galilei n. 43, Palazzo Pretorio (nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, con apertura pomeridiana martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00); tramite posta raccomandata a/r indirizzata a “Comune di Pisa, Direzione 03 - Ufficio Ambiente”, Via degli Uffizi n. 1 - 56125 Pisa. La scadenza ultima per presentare la propria candidatura è martedì 1 dicembre.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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