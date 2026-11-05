"La scommessa" apre la stagione di prosa del Teatro Shalom di Empoli

Un testo che ci porta nel mondo degli scommettitori incalliti. Enrico è un giocatore che sa quanto può giocare e quando è arrivato il momento di smettere. Michele invece gioca tutto quello che ha e si indebita, finché può, pur di continuare a giocare. Sono queste le basi dello spettacolo teatrale che domenica 08 novembre alle 17.15 darà inizio alla stagione di prosa in abbonamento del Teatro Shalom di Empoli.

Lo spettacolo si intitola “La scommessa”. I due protagonisti appartengono a classi sociali differenti: Enrico fa l’avvocato, Michele invece è un operaio che è stato messo da poco in mobilità. Il fragile equilibrio su cui si regge il rapporto fra Chiara e Michele viene messo in pericolo dall’ennesimo azzardo di quest’ultimo, nel quale viene coinvolta Chiara: il nostro scommette con l’amico sulla fedeltà della moglie. Quando la donna lo scoprirà, costringerà il marito (e anche l’amico, suo complice) a una resa dei conti che condurrà a un finale sorprendente.

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