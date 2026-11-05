Stadio Filippo Corsini, presentato il progetto ai Vigili del Fuoco

Lo stadio 'Filippo Corsini' di Fucecchio (foto di archivio)
L'ammnistrazione comunale rende noto che è stato presentato l'esame progetto al comando dei Vigili del fuoco di Firenze per la riqualificazione delle aree dello stadio comunale Filippo Corsini. In attesa dell'esito della procedura, la capienza autorizzata per il pubblico per le prossime partite sarà di 99 spettatori.
Si ringrazia la società A.C. FUCECCHIO 1903 per la collaborazione fin qui dimostrata.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
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