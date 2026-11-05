Tragedia a Vada, muore 84enne investito da un'auto

Un uomo di 84 anni ha perso la vita questa sera, giovedì 5 novembre, dopo essere stato investito da un'auto a Vada. È successo lungo la via Aurelia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, con un'automedica di Cecina, un'ambulanza della Pubblica assistenza di Rosignano e la polizia stradale per i rilievi. Nonostante i tentativi di rianimazione per l'uomo purtroppo non c'è stato niente da fare.
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