Tragedia a Vada, muore 84enne investito da un'auto

Cronaca Rosignano Marittimo
Condividi su:
Leggi su mobile

Un uomo di 84 anni ha perso la vita questa sera, giovedì 5 novembre, dopo essere stato investito da un'auto a Vada. È successo lungo la via Aurelia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, con un'automedica di Cecina, un'ambulanza della Pubblica assistenza di Rosignano e la polizia stradale per i rilievi. Nonostante i tentativi di rianimazione per l'uomo purtroppo non c'è stato niente da fare.

Notizie correlate

Rosignano Marittimo
Cronaca
28 Ottobre 2026

Rosignano, trovato corpo senza vita di un uomo in mare

Nelle scorse ore è stato ritrovato il corpo di un uomo in mare in località Chioma, nel comune di Rosignano. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal [...]

Livorno
Cronaca
9 Ottobre 2026

Scossa di terremoto 3.3 di fronte alla costa di Livorno

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.3 è stata registrata oggi, 9 ottobre, in zona Livorno, davanti alla costa labronica. Il sisma è stato avvertito nell'area compresa tra le [...]

Rosignano Marittimo
Cronaca
30 Agosto 2026

Trovato morto in campagna un uomo di 84 anni, ucciso da un colpo di fucile

È stato trovato morto un uomo di 84 anni, il cui cadavere era stato rinvenuto nella mattinata di oggi in un campo in località Poggio d'Arco, a Nibbiaia, nel territorio [...]



Tutte le notizie di Rosignano Marittimo

<< Indietro

torna a inizio pagina