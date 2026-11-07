Anpas Toscana, Dimitri Bettini confermato alla presidenza

Il consiglio regionale delle Pubbliche assistenze, alla prima seduta dopo il congresso di Lido di Camaiore di fine ottobre, ha eletto all’unanimità Dimitri Bettini alla presidenza del movimento. Bettini, 48 anni originario di Empoli, ma residente a Lamporecchio, di professione impiegato del commercio, resterà in carica per i prossimi quattro anni.

"Con questa nuova consigliatura – ha detto Bettini - le Pubbliche Assistenze si rafforzano e si consolidano in un'idea di tutela dei beni comuni e di sviluppo della mutualità. Il consiglio è un mix perfetto di alcune nuove leve e concentrate di esperienza e possiamo guardare all'unità della Toscana la forza della Toscana come motore di sviluppo per il welfare con un'azione veramente forte".

Nei prossimi giorni Bettini nominerà i rappresentanti della direzione che avranno delega ai diversi settori che compongono l’attività del comitato regionale

Le linee di mandato sono una maggiore presenza sul territorio e un vero e proprio lavoro di inchiesta per comprendere i bisogni delle persone. Si tratta di riorganizzare questi bisogni e scegliere coinvolgendo le istituzioni e le attività private che oggi ci chiedono collaborazione su progettualità importanti anche a livello sociale. Ma la vera sfida per i volontari che hanno messo in campo sistemi di welfare complesso e gestione delle ultime emergenze sanitarie e sociali a favore dei cittadini, è tutta politica: essere un interlocutore per le istituzioni.

Il piano politico è emerso dall’assemblea congressuale di Lido di Camaiore, il momento in cui il Comitato regionale delle Pubbliche assistenze ha fatto il punto sul proprio lavoro e ha scelto la squadra che guiderà il movimento nei prossimi anni. I delegati arrivati da tutta la Regione, in rappresentanza di una rete che conta 159 associazioni, 400.000 soci e 40mila volontari, hanno votato per il rinnovo degli organismi regionali.

Saranno quattro anni di impegno, per mettere al centro il futuro delle associazioni, e provare a risolvere emergenze della contingenza come il caro carburante che pesa sempre di più sui costi dei mezzi di soccorso e dei servizi. Grande attenzione alle nuove fragilità, la costruzione di un nuovo welfare e i valori del volontariato, che ogni giorno si traducono in soccorso, trasporto sanitario e sociale, protezione civile e servizi alle comunità.

Gli eletti in consiglio regionale e le zone di provenienza

Dimitri Bettini, Pistoiese; Marco Agostini, Pisana; Marco Lattanzi, Pratese; Bruno Valentini, Senese; Cristiano Cecchini, Livornese; Giulia Favi, Pistoiese; Tommaso Baragli, Fiorentina; Matteo Ghiroldi, Versilia; Maria Letizia De Angelis, Fiorentina; Samuele Noviello, Empolese; Maurizio Burgassi, Fiorentina; Grazia Marchetti, Pisana; Andrea Sirabella, Elbana; Adriano Duranti, Massese; Andrea Nuti, Senese; Michele Benedetti, Lucchese.

Probiviri

Renzo Rosai, Fiorentina; Luca Rocchi, Pistoiese; Massimo Becagli, Pratese

Organo di controllo

Guarducci Enrico, Empolese; Claudia Perri, Fiorentina; Gabriele Cecchini, Pisana

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate