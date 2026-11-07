Sport: targa del Consiglio regionale a Simone Tonini

Un riconoscimento all’atleta che ha indossato i colori della nazionale di canottaggio e al rematore che, in parallelo all’attività agonistica, si è impegnato per la salvaguardia e la crescita del patrimonio storico e culturale della nostra regione partecipando da protagonista alle manifestazioni storiche pisane, prendendo parte a tutte le principali espressioni della cultura remiera cittadina e a molte edizioni della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Racchiude questo messaggio la Targa con cui il Consiglio regionale della Toscana ha voluto premiare Simone Tonini per la sua lunga attività sportiva, sia in ambito agonistico che in quello di attore delle tradizioni remiere locali. Il riconoscimento gli è stato consegnato stamani dal vicepresidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, durante la cerimonia che si è svolta nella sala Gronchi, in località Cascine Vecchie, all’interno della tenuta di San Rossore. A proporre il riconoscimento all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa toscana era stato il consigliere regionale Matteo Trapani.

“Sono orgoglioso di premiare, a nome dell’intero Consiglio regionale, Simone Tonini, protagonista per oltre vent’anni dello sport pisano”, ha detto il vicepresidente Mazzeo. “Undici vittorie al Palio di San Ranieri e tre alla Regata delle Repubbliche Marinare raccontano una carriera di talento e passione. Farlo qui a San Rossore, in uno dei luoghi più belli e rappresentativi del nostro territorio, rende ancora più speciale questo riconoscimento a un atleta che ha dato lustro a Pisa e alle sue tradizioni”.

“Ho proposto di conferire questo riconoscimento a Simone Tonini per rendere omaggio a una carriera che ha dato lustro alla Toscana nel canottaggio nazionale e internazionale. La sua figura va ben oltre i soli meriti sportivi: con i successi al Palio di San Ranieri e alla Regata delle Repubbliche Marinare, Tonini ha incarnato e custodito l'anima e le tradizioni più autentiche di Pisa”, ha dichiarato il consigliere regionale Trapani. “Dalle fatiche iniziate a quattordici anni in una cantina del Cep alle ore spese ad allenarsi contro la corrente e il freddo dell’Arno, Simone incarna l'essenza stessa della pisanità e dei suoi riti più sentiti: dalla vigilia della Luminara ai trionfi di San Ranieri, fino alle sfide da condottiero sul Galeone delle Repubbliche Marinare. In vent'anni di attività è stato un punto di riferimento ammirato a Pisa e rispettato dagli avversari per la sua assoluta lealtà, affrontando vittorie e amarezze sempre a testa alta e senza mai una polemica, capace di salire in barca come ragazzo di quartiere e uscirne con l'eleganza, la classe e l'umiltà dei grandi atleti d'altri tempi. Ammirato a Pisa. Rispettato dagli avversari. Leale, sempre. Un Clark Kent del canottaggio. Uno che entrava in barca come un ragazzo del Cep e ne usciva come un divo d’altri tempi. Con la classe. Con l’eleganza. Con l’umiltà. Il suo percorso testimonia valori profondi di dedizione, sacrificio e attaccamento alle tradizioni, costituendo un modello educativo fondamentale per i giovani e per l'intero tessuto associativo del nostro territorio. È proprio dalla sua competenza e da questo autentico spirito marinaro, che dobbiamo ripartire per dare nuovo slancio e restituire all’eccellenza remiera pisana e al talento toscano i fasti che merita”.

“Ricevere questo premio mi riempie di gioia e di orgoglio, soprattutto perché non celebra una singola vittoria o una particolare medaglia, ma un percorso lungo vent'anni, che ha segnato profondamente la mia vita”, ha detto Simone Tonini ricevendo il premio. “Per me Pisa non è soltanto la mia città. Pisa è un luogo magico, capace di racchiudere in poco più di un chilometro secoli di storia, arte, scienza e cultura. È il luogo in cui sono nato e cresciuto, dove sono caduto e mi sono rialzato, dove ho conosciuto il sapore delle sconfitte e la gioia delle vittorie. È il luogo in cui ho imparato che nessuna goccia di sudore è sprecata quando la causa per cui si lotta è giusta”. Tonini ha voluto ringraziare la propria famiglia, Alessandro, il Gruppo sportivo “WWF Marino Billi”, gli amici Gigi, Sasha, Matteo, Ivan e Alessio, e ancora Raffaele Matteoni, il consigliere Matteo Trapani e le istituzioni locali e regionali. Infine, un grazie a due persone speciali: alla compagna Carlotta, “la persona che mi completa”, e al figlio Tommaso, “la persona più importante della mia vita, con la speranza che un giorno tu possa essere orgoglioso di me almeno quanto io lo sono di te, di ogni tuo gesto, di ogni tuo piccolo passo. Con la speranza – ha concluso Tonini - che tu possa comprendere un giorno che, alla fine, le medaglie raccontano ciò che abbiamo vinto, ma sono le persone, i valori e l’amore per le proprie radici a raccontare chi siamo”.

"Simone Tonini insieme all'attività agonistica ha promosso le nostre manifestazioni storiche ed il patrimonio culturale pisano e toscano, non c'è quindi posto migliore di San Rossore per questa cerimonia - dichiara il presidente del Parco Lorenzo Bani - Il Parco unisce cultura, storia, tradizione e bellezze naturali, sport e ambiente qui si legano in maniera profonda e si sostengono a vicenda".

La carriera di Simone Tonini è caratterizzata da risultati di assoluto rilievo nel canottaggio nazionale e internazionale, tra cui il terzo posto ai Campionati Italiani Under 23, la partecipazione ai Campionati Mondiali Under 23, ai Mondiali Universitari, il titolo di Campione Italiano Under 23 nell'otto e numerosi altri piazzamenti e successi che hanno contribuito a portare il nome della Toscana nelle principali competizioni remiere.

Accanto all'attività agonistica, Simone Tonini ha incarnato e tramandato una delle più importanti tradizioni identitarie del territorio toscano. Fin dall'età di diciassette anni è stato protagonista delle manifestazioni storiche pisane, prendendo parte a tutte le principali espressioni della cultura remiera cittadina. Nel suo palmarès figurano undici vittorie al Palio di San Ranieri e sedici partecipazioni alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, nel corso delle quali ha riportato tre vittorie, competizione di straordinario valore storico e culturale che rappresenta una delle più significative occasioni di promozione dell'identità marinara italiana e toscana.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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