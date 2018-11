Ancora furti con spaccata nei negozi del centro: altri due casi, questa volta di mattina

Non si fermano i furti con spaccata ai danni dei negozi del centro di Empoli. E' di oggi la notizia che la polizia di Empoli ha identificato e denunciato i due autori del furto notturno di via Roma avvenuto lo scorso 7 novembre, ma è di poche ore fa la notizia dell'ennesimo episodio simile avvenuto sempre in centro e questa volta addirittura di mattina.

Due i colpi messi a segno: uno è avvenuto in un negozio di prodotti per il benessere all'angolo tra via Leonardo da Vinci e via dei Neri. In questo caso i ladri hanno forzato la saracinesca, spaccato la porta in vetro e ripulito il fondo cassa, poche centinaia di euro.

L'altro colpo è avvenuto nella vicina piazza del Popolo nello stesso bar che fu preso di mira pochi giorni fa, all'angolo con via Ridolfi. In questo caso il 'bottino' è stato di appena 20 euro in spiccioli, una miseria che fa ancora più rabbia se si conta i danni alla porta in ventro e il fatto che proprio quella porta era stata distrutta solo pochi giorni fa.

La polizia indaga sulla vicenda e sta già visionando le telecamere di videosorveglianza che sono state fondamentali per scoprire gli autori del furto avvenuto il 7 novembre denunciati oggi.

Sono già diversi gli episodi simili avvenuti in queste ultime settimane e l'auspicio e che le denunce di oggi possano far desistere da altre 'tentazioni' i ladri. Ciò che stupisce degli ultimi due episodi è il fatto che siano avvenuti di mattina: i ladri in pieno giorno e in pieno centro hanno forzato le saracinesche, spaccato una vetrata e rubato i soldi, senza preoccuparsi di niente.

Tutte le notizie di Empoli