Chiesa del Crocifisso a San Miniato, il vescovo: "Restyling per facciata e scalinata"

La Chiesa del Santissimo Crocifisso e la sua scalinata potrebbero subire un restyling. Uno degli edifici più pittoreschi di San Miniato è pronto a un rifacimento, come ha annunciato il vescovo nella giornata di ieri, domenica 18 novembre. Monsignor Andrea Migliavacca ha parlato nel corso dell'incontro al Salotto del Tartufo al microfono del direttore di gonews.it Elia Billero e ha svelato interventi al santuario sanminiatese, per ora ancora potenziali ma molto probabili.

"Il sogno che abbiamo riguarda la facciata della Chiesa del Crocifisso, i fondi dell'8 per mille potrebbero aiutarci molto a riportarla al suo splendore. La custodia e la conservazione dei beni è importante. Speriamo di dare un nuovo volto anche alla scalinata della chiesa" ha dichiarato Migliavacca all'interno dell'intervento alla Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato. Migliavacca ha specificato anche che la maggior parte dell'8 per mille viene investito nelle strutture ecclesiastiche e quindi "restituito ai cittadini mentre solo una piccolissima quota va ai preti".

A proposito della mostra e della città, il vescovo ha colto l'occasione per parlare anche dell'evento e dell''esordio' di Credit Agricole: "Il tartufo e la mostra potrebbero essere occasione di rilancio per il territorio, soprattutto per quanto riguarda l'arrivo di una banca che ha già dimostrato attenzione a lavoro e famiglie. Anche la Fondazione è un attore vivo e di familiarità per San Miniato".

Tutte le notizie di San Miniato