Interventi sulle alberature anche in piazza Dalmazia

Da domani, martedì 20 novembre, sono in programma alcuni interventi della Direzione Ambiente sulle alberature in piazza Dalmazia, piazza Leopoldo e viale Pieraccini. Sono previsti provvedimenti di circolazione per il tempo strettamente necessario all'intervento in orario 10-16 con le seguenti modalità.

In piazza Dalmazia interdizione alla circolazione per il tempo strettamente necessario con la presenza della Polizia Municipale nella direttrice di collegamento con via di Rifredi (anche pedonale).

In viale Pieraccini sono previsti divieti di sosta all’altezza del numero civico 18, divieto di transito pedonale, restringimento di carreggiata con senso unico alternato con la presenza di movieri.

In piazza Leopoldo interdizione alla circolazione per il tempo strettamente necessario con la presenza della Polizia Municipale sul fronte dell’incrocio con via Tavanti nella corsia centrale in direzione Careggi (anche pedonale). Termine previsto 27 novembre.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze