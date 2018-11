Intossicata dall'alcol a 17 anni: la giovane, in stato di semicoscienza, è stata trasferita al Santa Maria Nuova di Firenze ieri sera, prima della mezzanotte, dopo essere stata soccorsa in via San Gervasio. Sul posto oltre ai sanitari inviati dal 118 anche la polizia, che non ha avuto risposte in ospedale dalla giovane su come si fosse ritrovata in quelle condizioni. Sono dunque in corso accertamenti.

