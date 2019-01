Dl Sicurezza, anche dalla Toscana la protesta dei sindaci. I commenti

Lanciato nell'arena politica in pompa magna come un decisivo cambio di passo sul tema dell'immigrazione, il Decreto Sicurezza all'alba del nuovo anno deve già fare i conti con la realtà: sono in molti i sindaci che hanno dichiarato di temere le conseguenze sociali del decreto e di riflettere sulla possibilità di frenarne l'attuazione.

Ai ferri corti il sindaco di Palermo Orlando, il primo che senza troppe remore ha definito il decreto "disumano" e "criminogeno" e ha annunciato che ne bloccherà l'attuazione su alcune disposizioni attraverso un'ordinanza. Più cauto il sindaco di Milano Sala che ha chiesto a Salvini di "ascoltarci e rivedere il decreto", mentre a seguire Orlando nella sua battaglia si sono schierati i comuni di Napoli, Reggio Calabria, Parma e anche Firenze.

La critica al decreto verte soprattutto sull’articolo 13 delle legge che stabilisce che il permesso di soggiorno per richiesta d’asilo (quello rilasciato agli stranieri in attesa della risposta sulla protezione internazionale) non basterà più per iscriversi all'anagrafe e quindi avere la residenza. In questo modo i Comuni non potranno più rilasciare la carta d'identità e i servizi ad essa connessi.

Nel capoluogo toscano il sindaco Nardella, dopo una prima presa di posizione netta nella giornata di ieri, ha annunciato che non sarà violata alcuna legge, ma verrà aperto un tavolo con associazioni ed enti per azzerare gli effetti negativi del decreto, potenzialmente anche con un ricorso, non diretto ma incidentale, alla Corte Costituzionale: nessuna ordinanza, quindi, ma la posizione resta comunque critica.

"Questo decreto - spiega Nardella - non va contro gli immigrati, ma contro i cittadini. Il Governo fa un decreto sicurezza e si scopre che produce più clandestini che non vengono rimpatriati, ma vengono buttati in mezzo ad una strada diventando un problema per cittadini e per i sindaci"

Stando ai numeri forniti dalla Regione Toscana circa 5mila richiedenti asilo potrebbero rientrare nelle disposizioni del Dl Sicurezza, un numero molto alto che potrebbe creare una vera e propria 'bomba sociale', ossia un'immissione forzata di soggetti nelle file della criminalità: "I cittadini devono sapere che quando questi soggetti vengono espulsi dai Cas non vengono rimpatriati né viene trovato loro un circuito di controllo e integrazione, ma finiranno in mano alla criminalità, questo decreto crea più delinquenza e più insicurezza".

A fronte di questo pericolo il Comune di Firenze ha appunto annunciato di sopperire con risorse proprie alle conseguenze del decreto per creare percorsi di assistenza per i migranti coinvolgendo il mondo del volontariato e dell'associazionismo: "Ci sederemo ad un tavolo - continua Nardella - per creare un circuito di emergenza per non abbandonare in mezzo alla strada questa gente e dare loro una provvisoria assistenza, che ci consenta di controllarli, ma soprattutto di non esporli alla criminalità e a pericolo di vita".

Una posizione, questa, condivisa anche dal sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi che lamenta come sindaco di "essere stato lasciato solo ad affrontare una bomba sociale ad orologeria" e invita i comuni metropolitani a trovare una "risposta coordinata" per creare una rete 'parallela' di gestione del fenomeno migratorio, anche questa, appunto, con soldi comunali: insomma sembra proprio che il conto del DL sicurezza finirà sul tavolo delle Amministrazioni comunali o al limite su quello delle forze dell'ordine che dovranno far fronte a un ingente gruppo di persone lasciate allo sbando.

Anche il sindaco di Empoli Brenda Barnini aveva espresso le sue perplessità sul DL Sicurezza nella quale "non era stato disposto un solo euro per il rimpatrio lasciando il problema nelle mani dei comuni". Un decreto sicurezza che per il primo cittadino è stato studiato "non per la sicurezza reale ma in vista di elezioni europee. Avremo come certezza il metter fuori persone dallo Sprar, senza che queste persone siano rimpatriate"

Intanto non è restato in silenzio il Ministro Matteo Salvini che ha annunciato di denunciare i sindaci che non attueranno il decreto. I primi cittadini che tradurranno in ordinanze scritte la loro protesta potrebbero rischiare la denuncia per abuso d'ufficio.

Non tutti i sindaci in Toscana, però, sono contrari: il sindaco leghista di Pisa Michele Conti parla di un "dibattito elettorale" chiudendo ogni polemica con un netto appello al rispetto delle leggi: “Stiamo assistendo - spiega - ad un dibattito inutile e da campagna elettorale, alimentato ad arte da alcuni sindaci più interessati ad accendere i riflettori su se stessi che non sui problemi reali delle città da loro amministrate. Non spetta al sindaco disobbedire alle leggi dello Stato, ma sempre e comunque farle applicare. Il decreto sicurezza, che condivido e che difende i diritti degli italiani e degli immigrati regolari, ha seguito l’iter democratico previsto dalla Costituzione: è stato approvato dal Parlamento, firmato e promulgato dal Presidente della Repubblica; se Orlando, De Magistris o altri non lo condividono facciano pure ricorso alla Corte Costituzionale e ci facciano sapere con che soldi pagheranno il ricorso, se con i propri o con quelli dei contribuenti. Fino a quel momento la smettano di far politica e facciano gli amministratori, ruolo per cui sono stati votati dai loro cittadini. Noi a Pisa siamo concentrati a rispettare e far rispettare le leggi, a garantire la sicurezza ai nostri cittadini e i servizi a chi ne ha bisogno”

Dalla Regione, però, c'è il sostegno all'iniziativa dei sindaci attraverso l'assessore alla presidenza Vittorio Bugli: "Già prima della conversione del decreto avevamo denunciato insieme ad Anci gli effetti che questo può produrre sul territorio, creando problemi ai sindaci e producendo insicurezza e criticità di gestione sociale. La stessa cosa l'avevamo detta al ministro in sede di consultazione con le Regioni. A fine anno abbiamo presentato una proposta di legge dove si affermano i diritti essenziali di tutte le persone sul nostro territorio e si consente legittimamente ad istituzioni, associazioni e cittadini di operare affinché nessuno si trovi a vivere in Toscana senza questi diritti essenziali".



"Oggi – aggiunge Bugli - c'è una forte iniziativa dei sindaci che sta prendendo corpo e verso la quale la Regione offre la massima disponibilità e sostegno. Da giorni stiamo lavorando per produrre un ricorso contro alcune norme contenute nel decreto Salvini e tratteremo anche la problematica relativa all'iscrizione all'anagrafe, che va ad incidere negativamente sull'effettiva possibilità di accedere ai servizi essenziali, ai quali tutte le persone hanno diritto come previsto dalla nostra proposta di legge".

Bugli fa anche un passo avanti e annuncia la possibilità di appellarsi alla Legge La Loggia, norma che prevede la possibilità per i Comuni di richiedere attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali che sia la Regione a farsi carico del ricorso alla Consulta in tempi più rapidi e modalità coerenti con il dettato costituzionale: "In questo senso – conclude Bugli - si rafforzerebbe in un percorso Regione-Comuni l'obiettivo di far valutare la norma alla Consulta"

I COMMENTI DALLA POLITICA

Alberti (Lega): "Criminali travestiti da migranti?"

Il consigliere regionale Jacopo Alberti controbatte alle dichiarazioni del sindaco di Firenze: “Se aumenterà la criminalità è perché il PD ha importato delinquenti, non richiedenti asilo o rifugiati” “Facile per il PD addossare le colpe al decreto Salvini, quando per anni in Italia hanno fatto arrivare indisturbati criminali di ogni genere – esordisce l’esponente leghista – il sindaco di Firenze critica il decreto sicurezza, e lavora per aggirarlo, incolpando Salvini di aumentare così la criminalità, quando sono stati lui e il suo partito a far arrivare tutte queste ‘risorse’ in Italia. Perché se, secondo Nardella, ci saranno 900 migranti in mezzo alle strade toscane che improvvisamente diventeranno potenziali criminali, allora fino ad oggi abbiamo ‘accolto’ circa 900 delinquenti pronti a dare sfogo alla loro indole criminale non appena privati di un minimo di controllo”.

“Sono sicuro che i rimpatri ci saranno, basterà smettere di finanziare il business dell’accoglienza, che ha fallito miseramente. Con tutti quei soldi, che fino a ora sono serviti solo a arricchire un sistema troppo spesso truffaldino, come dimostrano le inchieste delle forze dell’ordine anche in Toscana, quei 900 potenziali delinquenti li rispediremo a casa loro” conclude Alberti.

I consiglieri Grassi, Verdi e Alberici: "Dalla parte del sindaco di Palermo"

"Nello scontro aperto tra il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il ministro dell’Interno Matteo Salvini, noi ci schieriamo convintamente dalla parte del sindaco che coraggiosamente ha dato mandato agli uffici di sospendere l'applicazione del decreto Sicurezza in materia di rilascio delle residenze ai migranti, in attesa di approfondimenti giuridici". Lo affermano il Capogruppo Tommaso Grassi insieme alle Consigliere comunali Donella Verdi e Adriana Alberici.

"Se sindaci, come quello di Palermo, arrivano ad atti così forti dal punto di vista istituzionale, anche se nella forma della sospensione del dettame legislativo, è un grido di allarme che giunge da chi ogni giorno si confronta con la gestione di un tema sicuramente difficile, divisivo e che deve essere amministrato avendo ben presente la nostra Costituzione. E' in questa ottica che sosteniamo, anche da Firenze, l'azione del sindaco Orlando e dei gruppi di sinistra che nel Consiglio comunale hanno portato all'approvazione di un documento dall'alto valore. Certo, la politica deve trovare altre strade per arrivare alla cancellazione del Decreto Salvini, nella gran parte delle sue disposizioni: unire il tema dell'immigrazione a quello della sicurezza è razzista, fuorviante, falso e demagogico. L'azione di Palermo e dei Comuni che faranno altrettanto deve essere un primo atto e mai ci sogneremmo un Paese dove l'applicazione delle leggi sia demandato all'orientamento politico dei singoli livelli istituzionali. In questo caso, anche atti e posizioni nette sono motivati dall'umanità, dalla lotta alle ripercussioni discriminatorie tra persone e dalla necessità di non alimentare lotte tra poveri, basate sul colore della pelle, del paese di origine, o della propria religione."

"Un decreto che troviamo disumano, come lo ha definito Mimmo Lucano, e contro il quale è un dovere lottare per ripristinare e garantire a tutte e tutti, universalmente, sul territorio nazionale diritti e doveri sanciti dalla nostra Costituzione. Già dai primi mesi di applicazione ci si può render conto come il decreto Salvini sia una legge che i problemi li crea, non certo ne risolve: uomini e donne buttate in mezzo ad una strada, senza accoglienza e supporto, che non hanno altra via che chiedere aiuto alle amministrazioni comunali e gravare sui bilanci dei cittadini. Un decreto che sembra persino scontrarsi col famoso slogan di 'prima gli italiani': i quali potranno scegliere se lasciare in mezzo ad una strada le persone, che certo non scompaiono nel nulla con una legge o, in assenza di finanziamenti statali sostitutivi ai Comuni, assistere ad una compressione delle risorse disponibili nei bilanci comunali. Senza contare che decine di persone abbandonate nelle nostre città rischia di creare una vera emergenza anche sul fronte della sicurezza."

"Al sindaco Nardella chiediamo, dopo che ogni ora pare ritrattare la posizione espressa a caldo nella giornata di ieri, di chiarire se farà l'ordinanza, sullo stile del Comune di Palermo, per disapplicare il decreto Salvini, oppure applicherà le norme. Questo il contenuto di un question time che il nostro gruppo ha depositato per il Consiglio di lunedì prossimo".

Il Pd Pisa a sostegno di Orlando

Pieno sostegno da parte dell’Unione Comunale Pd Pisa al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il quale – in attesa di verificare se leda i diritti costituzionali – ha dato disposizione agli uffici municipali di sospendere l’applicazione di alcune norme in materia di migranti contenute nella legge Sicurezza messa a punto dal vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

“Un giusto atto di disobbedienza civile, quello di Orlando e altri sindaci" – dichiara Biagio Depresbiteris – "contro un provvedimento che mina alla base i diritti costituzionali garantiti e che porterà migliaia di persone, ad oggi legalmente residenti in Italia e vulnerabili, a non accedere più a moltissimi servizi erogati in loro favore. In mancanza della carta d’identità non verrà ad esempio attribuito loro un codice fiscale con conseguente impossibilità a lavorare e ad aprire un conto corrente. Fintanto quindi che non verrà data applicazione specifica all’art. 13 comma 1 lett. b) del cd decreto Salvini ( che consentirà l’accesso ai servizi sulla base del semplice domicilio) ai richiedenti asilo verrà precluso qualsiasi percorso di effettiva integrazione in Italia. Un decreto che invece di produrre sicurezza, la disincentiva in favore dell’illegalità.

Piena solidarietà e sostegno quindi al primo cittadino di Palermo attaccato dal ministro Salvini, autore ancora una volta di un intervento dai toni troppo pesanti”.

Fabiani: "Non è disobbedienza, perché obbediscono alla Costituzione"

"La scelta di Leoluca Orlando, Dario Nardella e Luigi De Magistris, Sindaci di Palermo, Firenze e Napoli, non è disobbedienza, perché obbediscono alla Costituzione, la legge suprema sulla quale hanno giurato.

Il Decreto Salvini è razzista, discriminatorio e disumano e produrrà insicurezza. Esso è del tutto coerente con la crudeltà con la quale il Governo "fischietta" di fronte ad una nave che da 12 giorni è in mare con il suo carico di disperazione, esposta a freddo, venti e tempeste. 49 esseri umani, fra cui donne e bambini che stanno male abbandonati al loro destino, la cui unica colpa è quella di essere nati dalla parte sbagliata del mare. Questa non è l'Italia, la sua storia, la sua civiltà. Questa gente non ci rappresenta e chi tace diventa complice. Io sto con i sindaci e con l'Italia della solidarietà, l'unica in grado di garantire vera sicurezza per tutti".

Fonte: A cura di Giovanni Mennillo

