Omicidio Idy Diene, Pirrone condannato a 16 anni

L'ex tipografo Roberto Pirrone è stato condannato a 16 anni in rito abbreviato per l'omicidio di Idy Diene. Il 65enne ha sparato e ucciso l'ambulante senegalese Idy Diene sul Ponte Vespucci, lo scorso 5 marzo. Al momento dell'arresto dichiarò che aveva intenzione di uccidersi, ma poi rivolse la pistola a una persona qualsiasi incontrata per strada. L'omicidio di Idy Diene ha visto un 2018 ricco di confronti e polemiche sul razzismo, ritenuto da molti alla base dell'omicidio e sulle decisioni delle istituzioni locali di aiutare la vedova di Idy Diene. Il giudice Sara Farini renderà note le motivazioni tra 60 giorni.

