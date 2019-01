Voragine all'Isolotto, nel pomeriggio riapre la viabilità

In merito al guasto verificatosi nel pomeriggio di domenica in via Lorenzo Viani, informiamo i cittadini del Comune di Firenze che il nostro personale sta effettuando il ripristino stradale della parte centrale della carreggiata in modo da riaprire la viabilità entro le ore 15.30 di oggi, martedì 15 gennaio.

Una volta ultimato tale ripristino i nostri tecnici procederanno ai lavori di sostituzione di circa 18 metri di tubazione ed al rinnovo di uno snodo (cameretta) dell’acquedotto. Tale lavorazione, essendo la condotta interessata posizionata a lato strada, non comporterà problemi al traffico veicolare.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta arrecando loro.

