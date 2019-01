Autovelox San Pierino, il sindaco Spinelli incontra i cittadini di Fucecchio

Un incontro per chiarire i contorni della vicenda e per spiegare nel dettaglio ai cittadini come si sta evolvendo la questione delle multe comminate attraverso il rilevatore di velocità posto sulla Strada Regionale 436, nei pressi della frazione di San Pierino. Lo ha convocato il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli per sabato prossimo 19 gennaio alle ore 11 nella sala del consiglio comunale. Il sindaco incontrerà pubblicamente i cittadini che vorranno avere informazioni sulla vicenda e sui futuri sviluppi.

“Ci tengo – spiega lo stesso Spinelli – che i cittadini conoscano nel dettaglio ogni aspetto di questa vicenda e tutti i passi che come sindaco ho fatto affinché siano tutelati gli automobilisti che si sono visti recapitare multe per un eccesso di velocità risibile, tipo a 51 e a 52 km/h, e affinché gli organi preposti valutino se non sia opportuno rivedere la situazione”.

