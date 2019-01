Neve in Toscana, auto in bilico sul burrone: salvata la famiglia a bordo

Una monovolume è rimasta in bilico tra la strada e un burrone lungo la sp71 di San Pellegrino in Alpe (Castiglione di Garfagnana) a causa della neve: salvata la famiglia all'interno con l'arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Castelnuovo. Tre adulti e due minori erano ancora a bordo quando sono arrivati i pompieri e i mezzi della Provincia, un trattore che passava in zona per pulire la strada. Con due cavi di acciaio legati al mezzo, i vigili del fuoco hanno fatto uscire gli occupanti dall'auto e l'hanno poi rimessa in strada. Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118.

