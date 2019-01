Alimenti ai disabili, Pit: "Soluzione vicina"

In merito alla segnalazione e alla denuncia del Partito Indipendentista Toscana circa la consegna domiciliare dei pasti per i disabili, lo stesso Pit chiarisce la posizione dell'FTSA (Fondazione Territori Alta Valdelsa).

Abbiamo avuto modo di parlare con il Dott. Dilillo, Presidente dell' FTSA di Poggibonsi, riguardo alla situazione dei pasti a domicilio.

Ci ha spiegato la situazione, ovvero un cambiamento dal 1 Gennaio 2019 delle norme di consegna che sono comunque state comunicate ad utenti e familiari.

Abbiamo quindi segnalato sia alla Fondazione sia ai parenti degli utenti di mettersi in contatto tra loro per risolvere questo disguido.

Come Partito Indipendentista Toscano abbiamo a cuore il sociale e siamo lieti di poter continuare ad aiutare chi ha di bisogno, invitiamo pertanto per chi dovesse avere ancora problemi di contattare direttamente la Fondazione Territori Alta Valdelsa per chiarimenti che, come hanno correttamente fatto con noi, non tarderanno ad arrivare.

