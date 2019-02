Presentato il Carnevale di Marina di Pisa: il programma

Presentato questa mattina, martedì 5 febbraio a Palazzo Gambacorti il programma del Carnevale di Marina di Pisa. Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore al turismo e al litorale Paolo Pesciatini, Simona Rindi, presidente Ccn di Marina, Simone Romoli e Massimo Rutinelli per la Confesercenti e il consigliere comunale Maurizio Nerini.

Torna domenica 10 febbraio alle 14.30 in piazza Baleari a Marina di Pisa l’appuntamento con il tradizionale Carnevale del Litorale organizzato da Centro commerciale naturale di Marina e Confesercenti Toscana Nord, in collaborazione con la Palp, Pubblica Assistenza Litorale, Arteficium Aics e con il patrocinio del Comune di Pisa, nell’ambito del cartellone di “Marenia d’inverno”.

“Il litorale pisano – ha commentato l’assessore Paolo Pesciatini – è attraente per le sue bellezze naturalistiche, e già questa è una forte motivazione per visitarlo anche in inverno. Il carnevale rappresenta un ulteriore segno di accoglienza rivolto agli ospiti, oltre che un momento di aggregazione e condivisione tra i cittadini marinesi. Un doveroso ringraziamento va quindi agli organizzatori, che dimostrano come il tessuto associativo e le associazioni di categoria rivestano un ruolo fondamentale per la promozione del litorale pisano, anche nella stagione invernale”.

Il tema della quinta edizione del carnevale invernale è legato a Supereroi e Supereroine. Il lungomare sarà invaso da personaggi come Superman, Spiderman, Capitano America, Cat Woman, Batman, Batgirl. Una parata di costumi e personaggi che sarà accompagnata dalla Banda "La Campagnola", costituita da 60 elementi e dalla magnifica street band Oreste Carlini a cura di David D'Alesio. Una magnifica giornata che si concluderà con la premiazione delle maschere più originali per bambini, adulti e coppie.

A seguire in serata si terrà la Cena di solidarietà in favore del Monte Pisano presso il Circolo Il Fortino alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti e di Fabiano Corsini; serata allietata dalla musica del dj Fabio Rossitto e dalla presentazione del libro “Ganascione 2.0” di Maurizio Nerini.

Fonte: Ufficio stampa

