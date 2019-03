Nuovo ponte sull’Arno, via libera dal Consiglio comunale a Lastra a Signa

Con 12 voti favorevoli e uno contrario è stato approvato nella seduta di ieri sera del consiglio comunale l’accordo fra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Lastra a Signa, Comune di Signa, Toscana Aeroporti Spa per la progettazione di un nuovo ponte sull’Arno per il collegamento fra lo svincolo della Sgc FiPiLi di Lastra a Signa e la Sr 66 Pistoiese in località Indicatore.

L’accordo definisce gli impegni da assumere fra i vari soggetti al fine di concorrere alla copertura finanziaria dell’opera. In particolare la Regione Toscana si impegna a sviluppare il progetto di tracciato dal punto di vista planoaltimetrico ai fini dei successivi sviluppi progettuali entro marzo 2019, si impegna inoltre a predisporre il progetto definitivo dell’opera nell’anno 2020, a seguito dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della positiva conclusione della verifica di assoggettibilità a VIA.

Gli altri enti si impegnano economicamente: Toscana Aeroporti per la cifra di 4.000.000 di euro condizionati all’avvio dei lavori del Masterplan, fra i quali l’opera compensativa Piano Manetti. La Città Metropolitana definisce una copertura finanziaria di 2.250.000 euro, il Comune di Firenze di 500.000 euro, 250.000 euro è la cifra che si impegnano a erogare rispettivamente i due Comuni di Lastra a Signa e Signa.

Gli enti in questione dovranno inoltre a collaborare reciprocamente al fine di favorire un più completo quadro conoscitivo e porre in essere le azioni opportune per reperire ulteriori forme di finanziamento sia nell’ambito della prossima programmazione triennale che in ambito nazionale ed europeo.

La Regione inoltre dovrà verificare le modalità e le opportunità di finanziamento statali, regionali e locali finalizzate al finanziamento necessario dell’opera, valutando anche la predisposizione di una proposta di importo preliminare per la prossima variazione di bilancio.

Con l’approvazione del documento, ieri in consiglio comunale, si dà inoltre mandato al sindaco di firmare l’accordo insieme agli altri enti interessati.

Durante la seduta del consiglio comunale il sindaco ha sottolineato la soddisfazione per l’approvazione del primo atto concreto sull’opera, un atto che coinvolge un maggior numero di enti che andranno a collaborare per la realizzazione di questa fondamentale infrastruttura del territorio.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

