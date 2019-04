Conclusa la campagna di raccolta fondi per il restauro del Memoriale di Auschwitz

Obiettivo raggiunto per Conserva la memoria. Si è conclusa con successo la campagna di raccolta fondi per reperire i fondi mancanti per il completamento del restauro del Memoriale di Auschwitz che da maggio troverà casa allo spazio Ex-3 di Gavinana.

Sono infatti stati raccolti i 40mila euro che ANED utilizzerà per l’intervento conclusivo sull’opera che, attraverso la pittura e la musica, ricorda la deportazione nei campi di sterminio nazisti. Voluta dall’ANED, l’opera porta la firma, fra gli altri, dello scrittore Primo Levi e del compositore Luigi Nono. Dal 1980 è stata ospitata nel Blocco 21 del campo di sterminio di Auschwitz, ma nel 2014 le autorità polacche ne hanno formalizzato lo sfratto, con la motivazione che l’opera non era in linea con le finalità pedagogiche e illustrative del campo. ll Comune di Firenze, con il sostegno di Regione Toscana e di Fondazione CR Firenze che ha appaltato direttamente il cantiere di restauro, si è candidato a ospitare e a restaurare il Memoriale. Il luogo prescelto è il Centro EX3 di piazza Bartali. Per l’opera, già in fase di restauro sotto la supervisione dell’Opificio delle Pietre Dure, qualche mese fa si è però presentata la necessità di raccogliere un ulteriore contributo per finire l’intervento.

Dal 27 gennaio al 27 marzo Unicoop Firenze ha promosso una campagna di crowdfunding, che, attraverso una modalità partecipativa, ha coinvolto oltre 15mila toscani. La scelta della cooperativa è stata quella di raccogliere i fondi attraverso iniziative e donazioni alle casse in modo da riportare al centro dell’attenzione il tema della Memoria. Le donazioni alle casse, euro dopo euro, sono arrivate a oltre 11mila e l’importo è stato raddoppiato dalla cooperativa. Al raggiungimento hanno contribuito tanti eventi organizzati sul territorio come le attività delle sezioni soci (incontri, testimonianze, presidi nei punti vendita, cene e pranzi solidali) e le visite guidate alla Sinagoga di Firenze.

Martedì 26 marzo, inoltre, mille persone da tutta la Toscana si sono incontrate al Tuscany Hall di Firenze per l’evento Musica e Parole per Conserva la memoria, a cui hanno partecipato Alice, Bandabardò, Enrico Fink, Pietro Bartolo e, in un intervento video da Pàvana, Francesco Guccini.

“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto l’obiettivo, ma il nostro impegno non si ferma qui. In questi due mesi di campagna di raccolta fondi abbiamo coinvolto tantissime persone su un tema che è vicino ed attualissimo - fanno sapere da Unicoop Firenze - per questo intendiamo trovare nuove modalità per collaborare con ANED alle attività che verranno portate avanti da maggio, momento dell’inaugurazione, nello spazio EX3 dedicato alla Memoria”.

“Ringraziamo Unicoop Firenze che con la campagna Conserva la memoria è riuscita a mobilitare migliaia di toscani che hanno così avuto l’occasione, oltre che di dare un contributo concreto, di fermarsi a riflettere sull’importanza della Memoria. Auspichiamo che l’EX3 diventi un luogo importante di confronto e di informazione per le giovani generazioni” spiega Alessio Ducci, presidente ANED Firenze.

Fonte: Unicoop Firenze

Tutte le notizie di Firenze