Furti in casa scampati, ladri bloccati due volte mentre segano le inferriate

Sui colli di Firenze sono stati segnalati tentati furti alla polizia: in due case, in via Tacca e via Santa Margherita a Montici, i ladri hanno fatto visita senza riuscire nei loro intenti. Nell'area vicino a piazzale Michelangelo nel primo caso i malviventi sono stati messi in fuga dal proprietario, svegliato dal rumore degli attrezzi per tagliare le inferriate di una finestra. La seconda volta è stato l'allarme a far desistere dall'intento criminoso, sempre mentre tagliavano la protezione in ferro della porta-finestra.

Tutte le notizie di Firenze