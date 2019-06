Musica, concerto dei BowLand a Vivi Fortezza 2019

Gli italo-iraniani BowLand suoneranno il 20 settembre a Vivi Fortezza 2019. La band rivelazione di X Factor 2018 porterà il suo sound elegante e sensuale sul main stage della Fortezza Medicea di Siena. Il concerto rientra anche nel programma di “Aspettando Bright 2019” dell’Università degli Studi di Siena.

BowLand è un progetto musicale nato a Firenze da tre amici cresciuti a Teheran guardando alle influenze occidentali. Lei Low, Pejman Fa e Saeed Aman trovano il proprio punto di incontro in uno spazio musicale in cui atmosfere fluttuanti e suoni insoliti si fondono con voci eteree e ritmi groovy.

Nel 2017 esce Floating Trip, primo album della band, una somma delle influenze artistiche del loro percorso maturato negli anni - dai Gorillaz ai Portishead, passando per le Cocorosie e Nicolas Jaar. Tracce in cui le cui parole sono diretta conseguenza della musica, origine primaria; pezzi che portano dentro un'innata radice mediorientale ma che di stereotipo o di definizioni forzate non hanno nessuna parvenza.

Nel 2018 catturano l’attenzione del pubblico Italiano arrivando, con la stessa personalità e con i propri colori, fino alla finale del programma televisivo X Factor. A dicembre pubblicano l’EPBubble Of Dreams, anticipato dal singolo Don’t Stop Me, brano inedito della band, prodotto da Pino “Pinaxa” Pischetola, che ha già superato 2 milioni di stream su Spotify e più di 700.00 visualizzazioni su YouTube.

In questo 2019 le date del loro tour stanno collezionando un sold out dopo l’altro.

Il concerto dei BowLand rientra nell’ambito di una delle sei rassegne su cui si basa Vivi Fortezza 2019, quella concernente la musica. Le altre cinque riguardano arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e cinema.

Vivi Fortezza 2019, che si svolgerà dal 4 giugno al 30 settembre, sarà un modo per valorizzare l’area nel suo complesso. Oltre allo spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prenderanno vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo è di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio. Il progetto di rilancio del complesso come location di appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza e non solo è stato voluto dall’assessorato al Turismo del Comune di Siena.

Durante Vivi Fortezza 2019 saranno presenti punti di somministrazione bevande e di ristoro in grado di accogliere le persone che vorranno vivere il complesso.

I biglietti per il concerto dei Bowland sono disponibili in prevendita su Ticket One ([www.ticketone.it]www.ticketone.it) e sarà possibile acquistarli anche in Fortezza il giorno del concerto (prezzo 22 euro).

Fonte: Ufficio stampa

