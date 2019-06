Sesa, dal fatturato preliminare crescita di oltre il 13,5%

Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, comunica i dati di fatturato preliminare dell’esercizio al 30 aprile 2019 con ricavi consolidati di Gruppo pari a circa Euro 1.550 milioni , in crescita di oltre il 13,5% rispetto ad un totale di euro 1.363 milioni del precedente anno fiscale, confermando la propria capacità di sviluppo continuo e sostenibile (CAGR revenues 2008-2019 pari a circa il 10%) con tassi di crescita ampiamente superiori a quelli del mercato di riferimento.

Il Gruppo Sesa, inoltre, supera il traguardo dei 2.000 dipendenti al 30 aprile 2019, rispetto a 1.724 risorse al 30 aprile 2018, confermando la centralità del capitale umano quale driver fondamentale e primario del proprio percorso di crescita futuro. Circa 100 delle oltre 2.000 risorse sono occupate in società del Gruppo operanti all’estero ed in particolare in Germania ed in Spagna, a seguito del piano di internazionalizzazione intrapreso nell’anno fiscale appena concluso.

Sono proseguiti gli investimenti in sviluppo e valorizzazione del capitale umano, con oltre 200 assunzioni, prevalentemente di giovani neolaureati provenienti dalle università italiane, inseriti con piani di formazione nelle aree di maggiore crescita e potenziale di sviluppo dell’IT (Cloud Computing, Digital Security, Digital Services, IT Consulting, A.I.), percorsi di tirocinio professionale ed apprendistato (circa 50 tirocinanti e 180 apprendisti al 30 aprile 2019). Le risorse umane del Gruppo Sesa sono pressoché interamente inquadrate a tempo indeterminato.

L’attenzione alle risorse umane è stata confermata con la presentazione del piano di welfare aziendale 2019-2020 volto ad incrementare il livello di benessere e la qualità della vita lavorativa del capitale umano. Il piano di welfare 2019-2020 si articola in un ampio sistema di iniziative rivolte a tutti i lavoratori del Gruppo, a sostegno del reddito, dell’istruzione e del benessere delle risorse umane, rafforzando ulteriormente il programma di welfare aziendale già attivo da anni.

In particolare il piano di welfare 2019-2020 prevede:

- rafforzamento delle provvidenze per i figli dei lavoratori sino a 18 anni di età: borse di studio per rimborso dei costi di acquisto dei libri di scuola, contributi asilo nido, contributi per colonie climatiche e soggiorni estivi di studio all’estero;

- supporto alla mobilità sostenibile dei lavoratori: rimborso spese di mezzi di trasporto pubblico utilizzati per recarsi sul luogo di lavoro;

- flexible benefit ad integrazione della spesa del lavoratore (sport, benessere individuale, cultura, spesa alimentare) fruibili in modo flessibile attraverso la piattaforma di welfare;

- borse di studio per la partecipazione a corsi di laurea o master universitari part time dei lavoratori;

- sostegno alla mobilità abitativa delle risorse under 35: contributo abitativo per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fuori dal nucleo familiare di origine;

- attivazione di programmi di work-life balance e valorizzazione del capitale umano, con particolare attenzione alla responsabilità sociale: permessi per volontariato, permessi e ferie solidali, progetti ed iniziative di sostenibilità ambientale.

Il piano di welfare di Gruppo è fruibile mediante una piattaforma digitale che consente ai lavoratori del Gruppo la facoltà di selezionare provvidenze e servizi, con un menu di scelta ulteriormente ampliato rispetto al precedente anno. Nel nuovo esercizio verranno anche rafforzati i progetti di filantropia e beneficienza della Fondazione Sesa, grazie anche al sostegno del Gruppo Sesa. Fondazione Sesa, nata nel 2014, è un’organizzazione no profit orientata ad attività di solidarietà sociale, formazione e welfare sul territorio e a beneficio dei dipendenti del Gruppo Sesa.

“Le risorse umane rappresentano il più grande asset di ogni azienda innovativa; le iniziative di promozione dell’equilibrio tra lavoro e vita privata, privilegiando l’attenzione verso le persone ed il tessuto sociale, sono valori per noi fondamentali e costituiscono la chiave per lo sviluppo continuo e sostenibile del Gruppo. Chiudiamo un esercizio con una forte crescita di ricavi ed occupazione, perseguendo l’obiettivo di rendere il Gruppo Sesa un luogo di lavoro ideale”, ha commentato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

“Continuiamo ad investire in competenze e capitale umano, rafforzando i programmi di selezione e formazione delle risorse umane a supporto dei principali trend tecnologici e digitali. Sono sempre più importanti per lo sviluppo futuro del Gruppo i programmi di collaborazione con le principali università italiane, scuole di specializzazione, eventi di recruiting ed hackathon sul territorio nazionale, che nel corso dell’esercizio hanno coinvolto un numero di risorse estremamente rilevante consentendo al Gruppo di evolvere e cogliere i principali trend dell’innovazione digitale”, ha affermato Giovanni Moriani, Vice Presidente Esecutivo di Sesa.

“L’esercizio al 30 aprile 2019 si chiude con uno sviluppo di ricavi ed occupazione superiore al track record storico, alimentando il percorso di crescita continua e sostenibile nelle principali aree dell’innovazione digitale. A fronte di una domanda di trasformazione digitale dei distretti produttivi italiani ed europei che continua ad essere dinamica, investiamo nella valorizzazione del nostro capitale umano, gettando le basi per la nostra crescita futura. Il piano di welfare 2019 si arricchisce di iniziative nuove volte a migliorare le condizioni di benessere e vita lavorativa del nostro capitale umano, con attenzione a responsabilità sociale e sostenibilità ambientale”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), attività sull’intero territorio nazionale e presenza in alcune regioni europee, è a capo di un Gruppo che costituisce l’operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, con ricavi consolidati per circa Euro 1.550 milioni ed oltre 2.000 dipendenti (fonte: Risultati Preliminari Bilancio al 30 aprile 2019). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor Internazionali di IT nei distretti dell’economia italiana ed europea, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica. Grazie alla partnership con i global leading player del settore (cosiddetti “IT Titans”), alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il Gruppo offre servizi e soluzioni ICT (Progettazione, Education, Assistenza Tecnica, Cloud Computing, Managed and Security Services, ERP & Vertical Solutions, Digital Solutions) a supporto della competitività e della trasformazione digitale della clientela. Il Gruppo Sesa ha sviluppato al 30 aprile 2018 ricavi per Euro 1.363 milioni, un utile di Ebitda di Euro 63,1 milioni, un utile netto di competenza degli azionisti per Euro 26,9 milioni (fonte: Bilancio consolidato al 30 aprile 2018). Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011-2018 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2018 +9%) e redditività (CAGR Ebitda +9,1%). Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana. Codice ISIN: IT0004729759.

Fonte: Gruppo SeSa

