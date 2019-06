La giovane Monna Lisa, l’opera dal vivo a palazzo Bastogi première europea

“La giovane Monna Lisa” in mostra al palazzo Bastogi. L’esposizione in Consiglio regionale sarà presentata in conferenza stampa, venerdì 7 giugno alle 11.30, al primo piano nella sala delle Feste (via Cavour, 18). Racconta non solo l’affascinante storia di Monna Lisa, le vicende e la riscoperta del dipinto, l’uso della scienza e della matematica nelle opere di Leonardo, ma propone anche un dettagliato confronto con la Monna Lisa del Louvre e con altri dipinti dell’artista. Al centro, l’opera su tela, ritratto della giovane Lisa Gherardini, sarà protagonista a palazzo Bastogi.

Il gala della première europea si tiene sabato 8 giugno alle 17, nella sala delle Feste.

In conferenza stampa saranno resi noti tutti i dettagli sul percorso espositivo che prevede anche l’uso di tablet e visite guidate per adulti e bambini. La mostra sarà visitabile dal 10 giugno fino al 30 luglio.

All’incontro con i giornalisti intervengono il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il presidente della Mona Lisa Foundation Markus A. Frey, Salvatore Lorusso, professore emerito dell’Università di Bologna, Jean-Pierre Isbouts, professore presso il Dottorato della Fielding Graduate University (Usa), Umberto Cecchi, giornalista e scrittore.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Tutte le notizie di Firenze