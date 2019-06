Vertenza Giubbe Rosse: martedì 25 giugno presidio della Filcams Cgil e dei lavoratori (che saranno in uniforme) davanti al locale in piazza Repubblica a Firenze (dalle ore 10 alle ore 11). Sarà l’occasione per fare il punto della situazione e per lanciare un allarme e un appello per l’imprenditoria cittadina.

Fonte: Cgil Firenze - Ufficio stampa

